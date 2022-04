Taiwan contrôlera 48% de la fabrication mondiale de puces d’ici 2022

Le marché des puces technologiques suscite une attention croissante. En tant que tel, nous avons vu une augmentation des nouvelles sur ce secteur, rendant compte des différents fabricants essayant d’investir encore plus pour rester en vie dans une compétition très difficile.

En ce sens, des données récentes indiquent que Taïwan contrôlera 48 % de toute la fabrication de puces dans le monde au cours de cette année 2022.

Taiwan détiendra 48% de la fabrication mondiale de puces cette année

Selon la société d’analyse de marché TrendForce, Taïwan devrait contrôler 48% de la fabrication mondiale de plaquettes de 12 pouces au cours de cette année 2022. De plus, on estime que les investissements divers et importants d’autres fabricants situés dans d’autres régions, n’affectent pas le domaine du pays taïwanais.

Cependant, il est également mentionné que ce pourcentage diminuera légèrement au fil des ans et que d’ici 2025, la part de fabrication de puces taïwanaises devrait s’établir à 44 %. Cette baisse sera justifiée par l’augmentation de nouvelles usines qui produisent déjà en masse des composants dans d’autres parties du monde.

Selon TrendForce, si l’on ne considère que la production de puces avec un processus de fabrication égal ou inférieur à 16 nm, alors Taïwan contrôle 61% du marché.

En 2021, le pays représentait 64% de tous les revenus du marché de la fonderie, car il compte de grands noms tels que TSMC, le plus grand fabricant de composants au monde qui possède la technologie de processus de fabrication la plus avancée, et UMC, Vanguard et PSMC.

Récemment, TSMC a également reconnu qu’investir dans la production de puces aux États-Unis d’Amérique était un gaspillage d’argent.

La pandémie de COVID-19 a donné plus d’importance au segment des puces, car avec l’arrêt des usines, le monde technologique a dû faire face à des mois compliqués car les composants étaient extrêmement rares, tandis que la demande devenait extrêmement élevée. Ainsi, en général, les gens ont réalisé l’importance de l’industrie technologique, car cette pénurie a affecté la production d’ordinateurs, de smartphones, de consoles, de gadgets, de véhicules, de composants, etc.