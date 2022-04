General Motors cessera de remplacer la batterie de la Chevy Spark électrique

Comme nous le savons, les voitures électriques ont déjà une présence significative sur les routes portugaises et dans le monde. Et de plus en plus de nouveaux modèles et marques apparaissent qui approfondissent leurs connaissances dans ce domaine pour se lancer également dans la production de ces véhicules.

Cependant, les informations de ce segment ne sont pas toujours positives. Et selon des données récentes, General Motors ne fournira plus de remplacement de batterie pour sa Chevy Spark électrique.

GM cesse de remplacer la batterie de la Chevy Spark

Selon un récent rapport EV-Resource révélé par InsideEVs, General Motors (GM) ne fournira plus de remplacement de batterie pour les modèles tout électriques de sa Chevy Spark. Ce modèle a été lancé en 2013 et de nouveaux exemplaires ont continué à être fabriqués jusqu’en 2016.

Selon les détails, un cadre de GM a confirmé à EV-Resource que la société « ne réalimentera pas la batterie [do EV Chevy Spark]« . Cela est dû au fait que le stock de batteries est épuisé et que la marque n’a pas l’intention de se développer davantage. Afin d’en savoir plus, The Verge a contacté General Motors, mais n’a pas encore reçu de réponse.

Les propriétaires de voitures sont dans une situation délicate.

Les premiers modèles Chevy Spark auront 10 ans l’année prochaine. Et cette décision peut mettre leurs propriétaires dans une situation difficile, car les véhicules peuvent cesser de fonctionner si la batterie tombe en panne. GM offre une garantie de batterie de 8 ans / 160 000 km sur les EV Sparks et autres voitures électriques. Ainsi, de nombreux modèles 2013/2014 auront déjà épuisé leur garantie.

Il n’est pas encore clair si la société conservera le remplacement des voitures encore sous garantie, ou si elle pourrait suggérer d’acheter les voitures à leurs propriétaires au lieu de remplacer le composant, comme le souligne EV-Resource.

C’est une situation délicate pour quiconque possède un de ces véhicules, et attendons de voir si d’autres entreprises du secteur suivent les mêmes étapes.

