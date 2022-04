Le fabricant de jeux vidéo Ubisoft pourrait bientôt être vendu à Sony ou Microsoft

Ubisoft est une société française dédiée à la création de jeux vidéo responsable du développement de certains des jeux les plus populaires aujourd’hui.

Pourtant, selon les dernières informations, le créateur pourrait être vendu prochainement, et tout indique qu’il pourrait s’agir de Sony ou de Microsoft.

Ubisoft Entertainment, anciennement Ubi Soft Entertainment, est une société française créée le 28 mars 1986, dédiée à la création de jeux électroniques. Basée à Montreuil, Paris, la société dispose déjà de plusieurs studios de création aux quatre coins de la planète.

La société a créé plusieurs jeux vidéo populaires tels que Assassin’s Creed, Prince of Persia, Far Cry, For Honor, Tom Clancy’s, Just Dance, Watch Dogs, Rayman et Rabbids. Mais il semble que l’avenir de la marque pourrait changer dans peu de temps.

Ubisoft peut être acheté par Sony ou Microsoft

Selon les dernières informations révélées par des sources de l’industrie, Ubisoft pourrait être la prochaine société de jeux à être vendue. Et les détails indiquent que des noms comme Sony et Microsoft pourraient être les plus intéressés par cette acquisition.

L’information vient après qu’il a été mentionné que certaines entreprises lorgneraient sur le créateur de jeux français et qu’il pourrait être acheté car ses actions chutent. Par exemple, en juillet 2018, chaque action Ubisoft valait 102,95 € et vaut actuellement 38,43 €.

Bloomberg a également déclaré que Blackstone et KKR & Co. analysera également la possibilité d’affaires. Cependant, Ubisoft n’a pas encore entamé de négociations concrètes.

Selon la chaîne Kotaku, l’entreprise a collaboré avec des consultants afin qu’ils analysent son activité. Et les sources de Kotaku suggèrent que c’est aussi un indicateur que l’entreprise organisera tout pour une éventuelle vente. Cependant, dans une déclaration à la chaîne, le développeur de jeux français affirme que « nous ne commentons pas les rumeurs ou les spéculations« .

En novembre 2021, nous avions signalé qu’Ubisoft serait intéressé par le développement de jeux Blockchain et NFT.