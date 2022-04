Un 25 avril du monde… la liberté en temps de guerre !

L’histoire du Portugal est marquée par le courage des forces militaires qui, aux premières heures du 25 avril 1974, occupèrent des points stratégiques à Lisbonne et renversèrent la dictature de l’Estado Novo, également mise en place par les militaires en 1926. Aujourd’hui, nous nous souvenons aussi L’Ukraine qui lutte pour se libérer de l’envahisseur.

Pour nous, la liberté, obtenue ce jour-là, a renversé le régime dictatorial qui pendant 48 ans a opprimé le peuple portugais.

La liberté et le 25 avril

Ces cinq mots contenaient les principales aspirations de millions de femmes et d’hommes portugais. Des aspirations qui frustraient leur vie et rongeaient leur quotidien, même si la plupart d’entre eux ne s’en rendaient même pas compte tant ils étaient « catéchisés ». La « catéchèse » politique, religieuse et sociale, révélatrice d’une culture générale volontairement timide et donc absolument soumise. Maintenant, l’action vient de la pensée et la réaction vient du sentiment…

Ainsi, le 25 avril est né d’une volonté d’action très restreinte, qui a été suivie d’une large réaction de la société portugaise de l’époque. Je dirais même que ce n’était même pas un mouvement depuis longtemps ressenti et souhaité par la plupart de ceux qui s’aligneront plus tard et y participeront ! (Avant, oui, il y a eu quelques coups d’État ratés qui visaient à renverser le régime.)

La Révolution a eu lieu « derrière » les intérêts sociaux et financiers d’un petit groupe d’officiers militaires. J’ai envie de dire que ça a fini par arriver…

Je suis convaincu que les aspirations d’April, la volonté de prendre des risques et de faire la révolution, ont surtout agité les esprits communistes ou d’extrême gauche et peut-être certains socialistes. Le reste, en tout cas… c’était marrant à soutenir… et ils l’ont fait… jusqu’au jour où ils ont décidé de « mettre le socialisme dans le tiroir »…

Libéré du joug dictatorial, le pays entre en Europe et, contraint par l’argent et la réglementation qu’il en a collecté, parvient à créer des améliorations substantielles en termes d’équipements, de création d’entreprises, de croissance économique qui ont conduit à une amélioration du niveau de vie de la majorité de la population, le développement des services d’éducation et de santé. Je doute que l’état d’esprit populaire ait tellement changé…

La valeur de la liberté aujourd’hui en Ukraine

Aujourd’hui, la valeur de la liberté pour le monde entier est mise à l’épreuve, dans une guerre qui se déroule en Ukraine. L’envahisseur, la Russie, a ouvert de profondes blessures et obligé chaque État à revoir ses frontières, sa souveraineté, avec inquiétude.

Cette guerre marquera profondément la planète et renforcera le sens de la liberté. Le peuple ukrainien mérite en ce moment qu’on se souvienne une fois de plus du courage qu’il a eu de ne pas s’incliner devant l’envahisseur et de se battre pour sa liberté, pour la liberté de son pays, pour ses valeurs.

Il y a effectivement besoin d’un 25 avril dans le monde.

La chronologie..