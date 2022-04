Pixel Watch : premières images de la smartwatch que Google a oubliée dans un restaurant

Ces derniers jours ont été riches en nouveautés pour Google, notamment en ce qui concerne la Pixel Watch. Cette smartwatch est de plus en plus une certitude et devrait apparaître très prochainement pour que tout le monde la sache.

Si jusqu’à présent ce n’était qu’une idée et le résultat de quelques modèles, il y a des nouvelles importantes. Un prototype de cette smartwatch a été laissé dans un restaurant, ce qui le rend accessible à tous pour qu’il puisse le voir et l’évaluer.

Cela ressemble presque à une histoire inventée, mais il est certain que c’est très vrai. Google prépare une nouvelle smartwatch, basée sur son expérience. Celui-ci aura certainement Wear OS comme base, mais il y a beaucoup à savoir, notamment en ce qui concerne sa conception.

Après avoir vu une première confirmation, résultat d’un dépôt de marque, il y a maintenant des nouveautés. La Pixel Watch est maintenant apparue en public et est devenue très visible pour tout le monde. Il a fini oublié dans un restaurant, bien en vue et prêt à être évalué.

Cela semble être une histoire presque surréaliste, mais la vérité est que c’est arrivé quand même. Le site Web Android Central a eu accès à un prototype de cette montre, les premières images étant désormais partagées sur Internet.

D’après ce que vous pouvez voir, cette Pixel Watch semble remplir ce qui était attendu depuis un certain temps. Un design circulaire, avec une couronne rotative et presque pas de cadre. Il y a aussi 2 boutons latéraux qui contrôlent certaines fonctions.

La partie inférieure semble être recouverte de verre et dispose d’un ensemble de capteurs qui recueilleront des informations auprès des utilisateurs. Il existe également un système propriétaire de bracelets, qui ouvre la voie à une grande personnalisation.

Quant au système d’exploitation, et avec une grande certitude qu’il s’agira de Wear OS, il n’a pas été possible de vérifier quoi que ce soit. Lorsque cette smartwatch était allumée, seul un G majuscule était présent et ne permettait pas l’accès à d’autres fonctions de cette montre Google.

Si vous trouvez cette situation étrange, ce n’est pas original. En 2010, Apple a perdu un iPhone 4, qui a ensuite été révélé au public à l’avance. Cette situation était compliquée, mais s’est finalement résolue d’elle-même. Dans ce cas, et d’après ce que l’on sait, Google ne recherche pas activement cette Pixel Watch, ce qui est encore plus étrange.