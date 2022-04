Apple lance un programme de réparation pour Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 6 (GPS, 40 mm) Boîtier en Aluminium Bleu, Bracelet Sport Marine Intense

Le modèle GPS vous permet de prendre des appels et de répondre à des messages directement de votre poignet Mesurez votre taux d’oxygène dans le sang grâce à un capteur et à une app révolutionnaires Vérifiez votre rythme cardiaque avec l’app ECG L’écran Retina toujours activé est 2,5 fois plus lumineux en extérieur lorsque vous avez le poignet baissé La puce SiP S6 est jusqu’à 20 % plus rapide que celle de l’Apple Watch Series 5 Suivez votre activité physique au jour le jour sur votre Apple Watch et surveillez l’évolution de vos stats dans l’app Forme de votre iPhone Tout ce que vous faites compte : course à pied, marche, vélo, yoga, natation, danse... Design étanche Synchronisez vos musiques, podcasts et livres audio L’Apple Watch nécessite un iPhone 6s (ou modèle ultérieur) avec iOS 14 (ou version ultérieure)