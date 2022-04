Loot River, une proposition différente mais intéressante

Voici une proposition assez différente de celle à laquelle nous sommes habitués et qui mélange deux styles de jeu complètement différents : Loot River.

Avec un gameplay différent du « Dark Souls rejoint Tetris« , Loot River est un jeu qui promet.

En développement par les studios slovaques straka.studio et avec le soutien de SUPERHOT PRESENTS, Loot River ne pourrait pas être un jeu plus particulier.

Surtout, comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessous, il s’agit d’un Roguelike qui se mêle à des mécaniques similaires à celles des « anciens » Tetris, créant ainsi un gameplay curieux qui pourrait bien fonctionner. Comme l’indiquent les producteurs du jeu, c’est un titre qui résulte du moment où « Dark Souls rejoint Tetris« .

Attirés par une ancienne relique, d’innombrables nomades errants ont été piégés dans un cycle perpétuel de vie et de mort. Perdant leur raison alors qu’ils errent dans des réalités parallèles, ils se dévorent et absorbent ainsi le savoir de ceux qui sont tombés au combat.

Il n’y a pas deux voyages identiques, car d’innombrables âmes perdues flottent sur la rivière Loot et c’est au joueur de découvrir le chemin du salut.

Dans Loot River, les joueurs auront à leur disposition un pouvoir spécial, qui leur sera donné par une relique mystique et ancienne. Ce pouvoir vous permet de déplacer le sol sous forme de pièces (similaire à Tetris), créant ainsi de nouveaux chemins et raccourcis pour avancer.

Dans un environnement désolé marqué par la destruction, le joueur déplace ces blocs Tetris en les combinant avec le reste du scénario, lui permettant de résoudre des énigmes spatiales et même de les utiliser dans des mécaniques de combat.

Au fur et à mesure que les joueurs se frayent un chemin à travers les nombreuses catacombes que présente Loot River, ils rencontreront différents ennemis, voyageurs perdus et boss épiques auxquels vous devrez faire face.

Avec l’acquisition de nouvelles armes, équipements et connaissances, le joueur pourra acquérir de nouveaux pouvoirs pour lutter contre les ennemis qui l’attendent, mais aussi débloquer des améliorations permanentes pour chaque session.

La vidéo ci-dessous révèle certaines des armes et du butin que nous trouverons dans Loot River, alors que nous explorons les labyrinthes générés dynamiquement par le jeu. Grâce à la bande-annonce, nous pouvons toujours avoir une idée de la façon dont nous pouvons combiner ces armes, avec la mécanique «Tetris» de déplacement du sol pour créer des mouvements puissants.

Loot River sortira plus tard cette année, pour Xbox Series X, Xbox One et PC.