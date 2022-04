Twitter va interdire les publicités contredisant le changement climatique

Nous avons vu ici à plusieurs reprises que les réseaux sociaux rassemblent beaucoup de monde et, pour cette raison, tout ce que nous y voyons n’est pas légitime. Dans un autre effort pour améliorer sa plate-forme, Twitter commencera à interdire la publicité qui contredit la science sur le changement climatique.

Cependant, il n’a pas révélé quel impact cette décision aura sur les revenus de la plateforme.

Comme le rapporte The Guardian, Twitter n’autorisera plus, sur sa plateforme, la publicité qui contredit ou nie le consensus scientifique sur le changement climatique. Cette décision intervient après que Google et Meta ont approuvé une politique similaire. Après tout, en octobre, Google a commencé à interdire les contenus qui « contredisent un consensus scientifique bien établi autour de l’existence et des causes du changement climatique ».

Les annonces ne doivent pas détourner l’attention des conversations importantes sur la crise climatique.

Twitter a déclaré, dans un communiqué décrivant la nouvelle politique, ajoutant que le déni climatique ne peut pas avoir sa place sur le réseau social.

Parallèlement à la nouveauté, et selon l’Associated Press, Twitter a révélé qu’il expliquera, dans les mois à venir, comment il compte garantir un « contexte fiable et faisant autorité pour les discussions sur le climat » avec lesquelles ses utilisateurs sont en contact.

Cette annonce sur Twitter intervient juste avant que l’Union européenne n’adopte une nouvelle loi, qui oblige les entreprises technologiques à durcir leurs politiques, ainsi qu’à garantir les moyens nécessaires, afin de contrôler les discours de haine, la désinformation et autres contenus nuisibles.

