Apple étend la fonctionnalité Messaging Communication Security

L’été dernier, Apple a dévoilé un ensemble de mesures destinées à protéger les enfants. Bien qu’il ne soit initialement disponible qu’aux États-Unis, le géant étend désormais la fonctionnalité de sécurité dans la communication par message.

Cette fonctionnalité détecte et bloque les images explicites reçues dans les conversations d’enfants de moins de 13 ans.

La nouvelle a été avancée par The Guardian qui a annoncé qu’Apple étendrait sa fonctionnalité de sécurité dans la communication par message au Royaume-Uni. En plus de cela, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l’Australie recevront également la fonctionnalité.

Apple Message Communication Security a été introduit dans la mise à jour iOS 15.2 en décembre. Cependant, il était limité aux États-Unis d’Amérique. Jusqu’à présent.

La fonctionnalité d’Apple est conçue pour analyser les images envoyées et reçues via Messages sur des appareils de moins de 13 ans. L’objectif est de détecter la nudité et d’avertir les utilisateurs qu’un tel contenu peut être préjudiciable.

D’une part, si de la nudité est détectée sur une photo reçue par un enfant, la fonction Message Communication Safety brouillera l’image et l’enfant aura la possibilité d’être dirigé vers un groupe de sécurité pour enfants. En revanche, si de la nudité est détectée sur une photo envoyée, un avertissement s’affichera dans le but d’inciter l’enfant à ne pas l’envoyer.

Cette fonctionnalité, qui est désormais étendue à des pays autres que les États-Unis, doit être activée par les parents et est limitée aux utilisateurs mineurs. A terme, Apple devrait l’étendre à d’autres pays.

Il convient de noter que cette fonctionnalité n’est pas liée à la fonctionnalité anti-CSAM qu’Apple a développée et qu’elle pourrait publier à l’avenir.

Netcost-security.fr a produit un guide complet sur la sécurité des communications de messagerie. Vois ici: