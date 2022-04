Elon Musk confirme qu’il a confronté Bill Gates à propos de la vente à découvert d’actions Tesla

TL; DR : Dans une série de textes divulgués, Elon Musk a apparemment rejeté les discussions philanthropiques avec son collègue milliardaire Bill Gates en raison de la position courte d’un demi-milliard de dollars de ce dernier sur Tesla. Musk a confirmé l’authenticité de ces textes, mais a affirmé qu’il ne les avait pas divulgués lui-même.

Vendredi, Elon Musk a confirmé qu’il avait confronté Bill Gates au sujet de la vente à découvert d’actions Tesla. Les captures d’écran divulguées des textes entre les deux milliardaires ont été partagées sur Twitter, demandant à Musk s’ils étaient authentiques.

Dans ces captures d’écran, le PDG de Tesla a ouvertement demandé à Gates s’il détenait toujours une position courte de 500 millions de dollars contre Tesla. Gates a admis qu’il ne l’avait pas clôturé, ajoutant qu’il aimerait discuter des possibilités philanthropiques.

Donc, apparemment, Bill Gates a frappé @Elon Musk pour discuter de « philanthropie sur le changement climatique », mais Elon a demandé s’il avait encore une position courte d’un demi-milliard de dollars sur $TSLA. Bill a dit qu’il ne l’avait pas fermé, alors Elon lui a dit de se perdre. Aucune idée si c’est vrai lol pic.twitter.com/iuHkDG3bAd – Catalogue entier de Mars (@WholeMarsBlog) 22 avril 2022

Musk a rapidement rejeté cette demande, affirmant qu’il ne pouvait pas prendre au sérieux le point de vue de Gates sur le changement climatique alors qu’il détenait une position courte contre Tesla. Selon lui, l’entreprise faisait le plus pour résoudre le changement climatique.

La vente à découvert signifie généralement qu’un investisseur ou un trader vend des actions qu’il a empruntées, dans l’intention de les racheter plus tard à un prix inférieur. En faisant cela, ils parient essentiellement que la valeur de l’actif va baisser.

Musk a affirmé que les captures d’écran étaient réelles, bien qu’il ait nié les avoir divulguées lui-même. On ne sait pas quand cet échange a eu lieu, bien qu’il soit intéressant de noter que Musk a parlé pour la première fois de la vente à découvert de l’action Tesla par Bill Gates il y a plus d’un an sur le podcast Joe Rogan.

Ouais, mais je ne l’ai pas divulgué au NYT. Ils ont dû l’avoir par des amis d’amis. J’ai entendu plusieurs personnes à TED dire que Gates avait encore un demi-milliard à court contre Tesla, c’est pourquoi je lui ai demandé, donc ce n’est pas vraiment top secret. – Elon Musk (@elonmusk) 23 avril 2022

Elon Musk plus tard tweeté un mème destiné à se moquer de Gates.

Les deux milliardaires se sont ouvertement disputés dans le passé, en désaccord sur des sujets tels que Covid-19, la colonisation de Mars et les crypto-monnaies. Musc aussi tweeté en 2020 que ses conversations avec Gates ont été décevantes, il est donc clair que les deux ne sont pas en bons termes.