Razer Leviathan V2 : la nouvelle barre de son pour obtenir le son parfait pour votre PC

Razer est l’un des noms les plus populaires dans le segment des jeux. La société nord-américaine dispose déjà d’un vaste portefeuille de produits qui offrent aux joueurs toutes les fonctionnalités dont ils ont le plus besoin, avec la plus haute qualité.

Récemment, la marque a lancé Leviathan V2, sa nouvelle barre de son pour obtenir un environnement sonore large et immersif qui vous offre la meilleure expérience possible en ce qui concerne l’audio de votre PC.

Razer Leviathan V2 : La barre de son que vous voudrez avoir sur votre PC

Razer vient de lancer un nouveau produit sur le marché, sa barre de son Leviathan V2 pour PC. Le nouvel équipement promet d’offrir une clarté audio afin que l’utilisateur puisse réaliser une expérience sonore incroyable avec des détails et une immersion, directement depuis son ordinateur. Il s’agit de la première barre de son destinée au segment des jeux avec THX® Spatial Audio capable d’offrir un environnement sonore large.

La barre comprend 2 haut-parleurs principaux, 2 radiateurs passifs, 2 tweeters et un subwoofer orienté vers le bas. Le Razer Leviathan V2 atteint des aigus plus nets et plus clairs ainsi que des basses profondes et percutantes pour élever chaque expérience de divertissement. L’équipement a été développé dans le but de fournir un son haute fidélité à spectre complet pour un environnement sonore.

Avec ces caractéristiques, la barre affirme qu’elle garantit alors une plus grande clarté dans divers détails, tels que les dialogues des jeux et des films, ainsi que des basses à couper le souffle dans les scènes d’action et des effets sonores pleins de suspense.

Le Razer Leviathan V2 est équipé de Razer Chroma™ RGB avec 18 zones d’éclairage sur le haut-parleur, afin que les joueurs puissent se plonger encore plus dans l’esprit de leur environnement. Ils peuvent également personnaliser l’éclairage RVB avec de nombreux effets de lumière et de couleur intégrés aux jeux. L’appareil dispose de Bluetooth 5.2, pour une connexion plus stable et une plus grande commodité lors de la commutation entre les appareils couplés. Il comprend également des pieds amovibles pour que la barre puisse être ajustée de la meilleure façon.

La barre est déjà disponible sur le site officiel Razer.com, dans les magasins physiques RazerStore et chez les revendeurs agréés, et le prix conseillé est de 249,99 euros. Vous pouvez trouver plus d’informations ici.