L’homme utilise un AirTag et un PowerPoint pour montrer à la compagnie aérienne où sont ses bagages

Toute l’histoire est ridicule, mais c’est la vie quotidienne dans le monde entier. Quelqu’un voyage, ses bagages sont perdus et des jours passent sans que la compagnie aérienne fasse correctement son travail. C’est ce qu’un passager a dénoncé lors de la présentation d’un PowerPoint avec l’emplacement de son bagage perdu qui était suivi grâce à un Apple AirTag.

Dans la présentation, l’homme détaille le chemin parcouru par ses sacs et décrit le processus sur Twitter.

AirTag aide à trouver la valise…

Elliot Sharod et sa femme, Helen, rentraient au Royaume-Uni après s’être mariés le 17 avril en Afrique du Sud. Au début, le couple a acheté des billets avec des escales à Abu Dhabi et à Francfort, mais a ensuite dû réserver le vol avec un itinéraire différent, en raison de la pandémie. Ils ont réussi à rentrer au Royaume-Uni, mais leurs bagages ne l’ont pas été.

Bien que les AirTags d’Apple aient une certaine mauvaise réputation, ces appareils sont en fait très bons et fonctionnent comme prévu. À tel point que Sharod a placé un AirTag à l’intérieur de chaque sac, afin qu’il puisse les suivre sur la carte. Grâce à l’application Find My, le couple a découvert que leurs bagages étaient allés au premier arrêt à Francfort, mais n’avaient jamais été placés dans l’avion pour Londres.

Aer Lingus, la compagnie aérienne responsable du vol, a déclaré que les sacs seraient livrés à l’adresse de Sharod. La nuit suivante, seuls deux des trois sacs ont été livrés.

Après plusieurs appels et e-mails à Aer Lingus sans solution, Sharod s’est plaint sur Twitter, mais même cela ne semblait pas suffisant. C’est alors que Sharod a adopté une approche différente : il a publié des vidéos et a même fait une présentation PowerPoint avec des captures d’écran de l’application Find My, montrant exactement où se trouvait sa valise perdue.

L’histoire est devenue virale et même CNN s’est intéressé au sujet. Elliot a déclaré à la chaîne de télévision que les bagages se trouvaient à deux endroits différents à Pimlico et qu’ils n’avaient pas bougé depuis le 21 avril. Cependant, la compagnie aérienne n’a pas pu le trouver, alors Sharod a contacté la police, car il pense maintenant que la valise a été volée.

C’est un cas qui montre l’importance et l’utilité des AirTags. Certes, l’utilisation plus fréquente de cet appareil obligera les entreprises à faire leur travail correctement, sous peine de voir leur incompétence exposée, ce qui donnera certainement lieu à des poursuites judiciaires.