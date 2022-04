Elon Musk se heurte à nouveau à Bill Gates pour sa position en bourse face à Tesla

Elon Musk est connu pour prendre des mesures et des positions extrêmes lorsqu’il s’agit de défendre Tesla et d’autres de ses sociétés. Il se confronte souvent à ceux qui s’opposent à ses réalisations et est irréductible dans ces moments-là.

Les conflits que vous rencontrez sont connus, quelle que soit la personne ou l’entreprise qui les provoque. La victime la plus récente semble être le bien connu Bill Gates, qui aura demandé du soutien pour une action philanthropique dédiée au changement climatique.

On ne sait pas comment cette situation est devenue publique, mais des informations ont maintenant émergé sur une conversation qu’Elon Musk aura eue avec le fondateur de Microsoft. Bill Gates aura échangé des messages avec le créateur de Tesla et le résultat final n’aura pas été celui escompté.

Publié par @WholeMarsBlog, les messages issus d’une demande de soutien à l’action contre le changement climatique étaient connus. Le soutien n’a pas avancé car Bill Gates aura une position boursière qui parie sur la perte de résultats de Tesla.

Donc, apparemment, Bill Gates a frappé @Elon Musk pour discuter de la « philanthropie sur le changement climatique », mais Elon a demandé s’il avait encore une position courte d’un demi-milliard de dollars sur $TSLA. Bill a dit qu’il ne l’avait pas fermé, alors Elon lui a dit de se perdre. Aucune idée si c’est vrai lol pic.twitter.com/iuHkDG3bAd – Catalogue entier de Mars (@WholeMarsBlog) 22 avril 2022

Lorsque le créateur de Microsoft a été confronté à la question d’Elon Musk sur sa « position courte » de 500 millions, il a dû admettre son existence. Elon Musk n’a alors pas tardé à réagir, avec une position très critique envers Bill Gates.

Selon Elon Musk, la position de l’action philanthropique contre le changement climatique ne pouvait être prise au sérieux. En pariant sur une baisse des résultats de Tesla, et contre une entreprise qui défend le climat avec ses voitures électriques, il allait à l’encontre de l’idée de base de ses actions.

Ouais, mais je ne l’ai pas divulgué au NYT. Ils ont dû l’avoir par des amis d’amis. J’ai entendu plusieurs personnes à TED dire que Gates avait encore un demi-milliard à court contre Tesla, c’est pourquoi je lui ai demandé, donc ce n’est pas vraiment top secret. – Elon Musk (@elonmusk) 23 avril 2022

L’origine de ces images n’est pas connue, mais Elon Musk lui-même a confirmé leur véracité. En réponse au tweet original, il a également révélé qu’il savait que Bill Gates avait ce poste, quelque chose qui était public et c’est pourquoi il a interrogé l’homme fort de Microsoft à propos de ce poste.

Pour alimenter davantage cette polémique, Elon Musk a publié plus tard un nouveau tweet où j’ai joué avec Bill Gates. Cela semble être une situation résolue, mais cela montre que même les hommes les plus riches de la planète s’affrontent et se provoquent pour tenter de résoudre leurs problèmes.