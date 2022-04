L'équipe Starlink a stoppé une cyberattaque russe ! Pentagone rendu...

Comme nous l’avons déjà mentionné à plusieurs reprises, la guerre entre la Russie et l’Ukraine se déroule également dans le domaine numérique. Plusieurs cyberattaques entre pays sont révélées quotidiennement, ainsi que des groupes organisés qui ont pris le parti de l’Ukraine.

Un responsable du Pentagone a récemment révélé qu’il était surpris de la rapidité avec laquelle l’équipe Starlink a arrêté une cyberattaque russe.

Starlink a stoppé avec succès et très rapidement une cyberattaque russe

En plus de tout ce qui se passe sur le sol ukrainien, le Pentagone vient de révéler que l’équipe Starlink a stoppé, de manière exemplaire et très rapide, une cyberattaque russe. Dave Tremper, du département américain de la Défense, souligne lors de la conférence C4ISRNET la rapidité avec laquelle tout s’est passé et suppose même que même l’armée américaine n’aurait pas été en mesure de freiner d’une manière aussi extraordinaire.

Juste un jour après la cyberattaque, Starlink avait déjà « publié une ligne de code et bloqué le problème, et la menace n’était plus efficace », a révélé Dave Tremper. Le chef du bureau de la guerre numérique a fait l’éloge de la contre-attaque de Starlink : « La façon dont ils l’ont fait m’a surpris. »

C’est une étude de cas très intéressante pour observer l’agilité de Starlink dans sa capacité à résoudre le problème. La façon dont Starlink a pu se mettre à jour lorsqu’une menace est apparue, nous devons également pouvoir avoir cette agilité

Starlink, la division Internet par satellite de SpaceX, a aidé les Ukrainiens à rester en ligne pendant l’invasion de la Russie. Le PDG de SpaceX, Musk, a envoyé des kits Starlink en Ukraine après que Mykhailo Fedorov, le vice-Premier ministre du pays, ait demandé de l’aide fin février.

Le projet Starlink de SpaceX était un pari perturbateur qui a alerté les pays sur une nouvelle réalité. Il est possible d’avoir Internet et des communications partout sur la planète avec plus de sécurité et avec moins de contrôle par des tiers sur les tarifs, les vitesses et d’autres aspects fondamentaux pour la société moderne. En ce sens, plusieurs puissances mondiales souhaitent avoir leur propre constellation, dont l’Union européenne.