Le Maroc va installer l’un des plus longs câbles sous-marins au monde pour envoyer de l’électricité

La guerre imposée par l’invasion de l’Ukraine et les sanctions contre la Russie sont venues changer le paradigme mondial de la consommation d’énergie et de son obtention. Ainsi, les pays ont intensifié la recherche de nouvelles solutions. Avec un total de 3 800 kilomètres et une puissance de 1,8 GW, le Maroc va prolonger, avec la Grande-Bretagne, un câble sous-marin avec lequel il entend alimenter plus de 7 millions de foyers.

Le Royaume-Uni a conclu un accord avec le Maroc pour obtenir de l’électricité à partir de l’énergie photovoltaïque inépuisable dont dispose le pays africain.

L’électricité d’Afrique sera livrée au Royaume-Uni

L’objectif de l’accord est de construire un parc photovoltaïque et éolien près de l’Atlantique, situé à une altitude proche des îles Canaries, et de prolonger un câble de 1,8 GW d’une capacité de plus de 3 000 kilomètres jusqu’au pays britannique. Le budget des travaux est de 18,5 milliards d’euros.

La faisabilité du projet, qui sera en phase de conception et de planification jusqu’en 2025, a été récemment confirmée. La société chargée de réaliser le « Xlinks Morocco-UK Power Project », comme on l’appelle, sera la société britannique Xlinks, qui va désormais installer une usine en Ecosse, dans la ville de Hunterston, pour fabriquer tous les équipements nécessaires à l’usine et les deux câbles sous-marins qui s’étendront du Maroc au Royaume-Uni sous l’océan Atlantique.

En plus de l’infrastructure qui transportera l’énergie d’un point A à un point B, le projet a besoin d’un navire spécialement conçu à cet effet. Cette tâche a été confiée à la société britannique XLCC, qui développe déjà un navire qu’ils décrivent comme « le navire de pose de câbles le plus sophistiqué, le plus efficace et le plus respectueux de l’environnement au monde au moment de la livraison ».

S’agissant d’une commission unique, des travaux sont également en cours pour sélectionner un chantier naval pouvant assurer sa fabrication.

3 800 kilomètres de câble sous-marin pour relier le Maroc au Royaume-Uni

La centrale photovoltaïque et éolienne sera située dans la région marocaine de Guelmim-Oued Noun, près de la ville de Tan-Tan, au large des îles Canaries, et aura une surface au sol de plus de 1 500 kilomètres carrés. Une capacité de production de 10,5 GW par an est prévue, dont 7,5 GW proviendront de l’énergie solaire, tandis que 3 GW proviendront de l’énergie éolienne.

En outre, le projet envisage également la construction de batteries de stockage d’énergie d’une capacité de 20 GWh.

Le câble, qui est en fait une double ligne à haute tension continue, aura une puissance de 1,8 GW et nécessitera un total de 90 000 tonnes d’acier pour couvrir les 3 800 kilomètres depuis la côte marocaine jusqu’au point le plus proche de la côte britannique jusqu’au ville de Londres.

Alors que le câble sous-marin Xlinks Morocco-UK Power Project est nettement plus long que les interconnexions existantes, la technologie HVDC est la même technologie éprouvée utilisée pour relier la Grande-Bretagne et d’autres pays européens, ou la technologie proposée pour l’interconnexion entre le Maroc et le Portugal.

Vous avez mentionné l’entreprise sur la page de description de votre projet.

Selon Xlinks elle-même, lorsque la centrale sera capable de produire de l’électricité à sa vitesse de croisière, elle devrait être en mesure de fournir au Royaume-Uni 8 % de l’énergie nécessaire pour alimenter l’ensemble du pays, ce qui signifie fournir de l’électricité à plus de 7 millions de foyers au fournissant en même temps des emplois permanents à 1 350 personnes au Royaume-Uni et 10 000 emplois directs et indirects au Maroc.

Cependant, les travaux ne devraient pas être achevés et l’usine opérationnelle entre 2027 et 2029.