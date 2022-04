Sarmat: la Russie dit que des missiles super puissants seront installés d’ici l’automne

Avec rien à prévoir et avec une guerre en cours, la Russie a dévoilé les nouveaux missiles balistiques intercontinentaux Sarmat. Le pays de Poutine a testé avec succès cette arme puissante qui a la capacité, par exemple, d’attaquer les États-Unis.

Apprenez à mieux connaître les missiles Sarmat et découvrez où ils seront installés.

Les forces armées russes ont récemment annoncé le premier lancement réussi du missile balistique intercontinental Sarmat, une arme de nouvelle génération à haute portée, que le président Vladimir Poutine a saluée et qualifiée de « sans équivalent ».

Selon Vladimir Poutine, c’est « une arme unique qui renforcera le potentiel militaire des forces armées russes, garantira la sécurité de la Russie face aux menaces extérieures et qui fera réfléchir à deux fois quiconque tente de menacer le pays avec une rhétorique menaçante et agressive ». . » .

Selon Poutine, le missile balistique intercontinental de cinquième génération Sarmat est capable « d’éviter tous les systèmes anti-aériens modernes ». Rappelons que cette arme puissante fait partie d’un ensemble de plusieurs missiles présentés en 2018, classés « invincibles » par Vladimir Poutine. Le reste de l’armement comprend notamment les missiles hypersoniques Kinjal et Avangard.

Récemment, le chef de l’agence spatiale russe Roscosmos, Dmitri Rogozine, a révélé qu’il était prévu d’installer les missiles balistiques intercontinentaux Sarmat d’ici l’automne.

Selon Reuters, les missiles Sarmat ont « la capacité de transporter au moins dix ogives nucléaires et leurres » et « d’atteindre des cibles à des milliers de kilomètres », comme les États-Unis ou des pays d’Europe.

On sait également que le Sarmat sera installé dans les silos de Voevoda. Les silos sont situés dans la région sibérienne de Krasnoïarsk, à environ 3 000 kilomètres à l’est de Moscou.

Le Sarmat pèse plus de 200 tonnes et est considéré comme plus efficace que son prédécesseur, le missile Voyevoda, avec une portée de 11 000 kilomètres. L’autonomie de Smart peut atteindre 18 000 km.