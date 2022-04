WhatsApp prépare des nouvelles importantes pour les appels vocaux de groupe sur iOS

Le confinement associé au COVID-19 est venu montrer l’utilité que WhatsApp et d’autres outils ont dans ces moments-là. Ils étaient le moyen de maintenir la communication et la proximité avec les utilisateurs à une époque où les contacts physiques étaient impossibles.

Il est devenu clair à ce moment-là qu’il y avait des lacunes et certaines limites, qui ont été rapidement comblées. Maintenant, et pour rendre WhatsApp encore meilleur, il y a une nouveauté importante pour la version iOS. Il autorisera désormais les appels vocaux de groupe avec un nouveau nombre maximum d’utilisateurs.

Améliorations des appels vocaux de groupe

Les développements que WhatsApp a préparés s’améliorent dans plusieurs domaines dans lesquels le service est offert aux utilisateurs. Ils sont arrivés de manière progressive et contrôlée, pour garantir leur qualité et leur maturité dans tout système.

La bonne nouvelle qui vient d’être découverte apporte une amélioration importante à la version iOS de WhatsApp. Il se concentre sur les appels vocaux et étend encore plus son utilisation. Jusqu’à présent, il était limité à 8 utilisateurs et peut désormais être utilisé par 32 utilisateurs.

La version iOS change bientôt

Associé à ce changement, WhatsApp garantit également que l’interface de cette fonctionnalité sera renouvelée et réaménagée. De cette façon, il parvient à se comporter avec les nouveaux utilisateurs et indique également quand ils parlent au sein de ces appels vocaux de groupe.

Il est prévu qu’au cours des prochaines semaines, cette nouveauté atteindra tous les utilisateurs d’iOS et deviendra disponible. Il arrivera, comme d’habitude, avec une mise à jour de l’application qui sera accessible à tous les utilisateurs.

Il y a encore plus de nouvelles pour WhatsApp

En plus de cette nouveauté, on sait aussi que WhatsApp a une nouveauté en développement pour les messages qui disparaissent. Ceux-ci peuvent désormais être conservés dans les conversations et tout participant peut les supprimer à tout moment.

Ce sont des nouvelles importantes qui améliorent encore ce que WhatsApp offre aux utilisateurs, en particulier en ce qui concerne iOS. Cela reste l’un des services de messagerie les plus utilisés sur Internet, même après tous les problèmes qu’il a rencontrés.