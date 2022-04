Hardspace : Shipbreaker, opérations de démontage de l’espace

L’équipe de développement canadienne Blackbird Interactive travaille sur Hardspace: Shipbreaker, leur prochain jeu de science-fiction qui simule une activité très particulière.

Venez en savoir plus sur Hardspace: Shipbreaker.

L’équipe canadienne Blackbird Interactive et l’éditeur Focus Entertainment ont récemment révélé que les préparatifs de la sortie du jeu Hardspace : Shipbreaker vont bon train et ont même une date fixée : le 24 mai. Le jeu sortira sur Steam, le Windows Store et PC Game Pass.

Hardspace: Shipbreaker est, comme son nom l’indique, un jeu qui simule la tâche ardue de démantèlement de navires et d’autres installations spatiales.

Après presque deux ans en Early Access, les joueurs restants pourront bientôt sortir leurs outils spatiaux et se lancer dans la tâche ardue et curieuse de démonter des véhicules et autres infrastructures spatiales dans Hardspace : Shipbreaker.

Le jeu propose une campagne dans laquelle le joueur est un professionnel au service de LYNX Megacorporation. Cependant, les véritables objectifs et motivations de l’entreprise peuvent être aussi clairs qu’ils le paraissent à première vue et une fois que vous travaillez dans l’immensité de l’espace, vos coéquipiers peuvent être les seuls en qui vous pouvez avoir confiance.

Le jeu, comme vous l’avez peut-être déjà remarqué, a une caractéristique très intéressante, qui est due à l’activité qu’il simule, c’est-à-dire le fait que l’action se déroule complètement dans un environnement d’apesanteur, c’est-à-dire en plein espace.

Cet aspect présente un motif de curiosité mais aussi un défi que les joueurs devront savoir maîtriser et utiliser à leur avantage lors de leurs actions de démontage. Cependant, de nombreux autres défis surgiront dans cette tâche.

Il existe plusieurs classes de navires sur lesquels le joueur mettra la main, allant des petits véhicules de transport aux gros cargos. Chacun présente ses propres défis, découlant de la propre structure du navire mais aussi d’autres aspects créés dynamiquement.

Et attention. Dans Hardspace : Shipbreaker, chaque vaisseau à démanteler peut se révéler être un véritable piège mortel. Des problèmes peuvent survenir à tout moment, par exemple lors du démontage de compartiments scellés, de réservoirs de carburant ou d’endroits avec de l’électricité et des radiations.

Au fur et à mesure que le joueur progresse dans la profession, il pourra également débloquer de nouveaux outils et des mises à niveau de ceux existants. En fait, la mise à niveau des outils sera cruciale pour démanteler correctement les navires les plus complexes et collecter ce qu’ils ont de plus précieux. Capteurs, frais de démolition, équipement de sécurité,… tous ces outils seront à la disposition du joueur.

Modes de jeu

En plus du mode Campagne, il y a aussi la possibilité, pour les joueurs les plus compétitifs, d’un mode RACE qui consiste en un ensemble de défis compétitifs et qui présentera un classement où les joueurs pourront voir leurs résultats par rapport à ceux des communauté.

En revanche, si le joueur veut vivre une expérience sans pression et juste profiter du plaisir de jouer, il y aura un mode Free Play.

Hardspace: Shipbreaker sortira le 24 mai sur Steam, le Windows Store et le PC Game Pass.