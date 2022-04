Saviez-vous qu’il y a plus de 30 000 débris spatiaux en orbite terrestre ?

Tout ce qui se passe dans l’espace aujourd’hui est généralement d’actualité. L’approche de l’être humain avec l’introduction des nouvelles technologies, a permis d’en savoir beaucoup sur ce qui se passe au-delà de la Terre.

Dans un rapport récemment publié, l’Agence spatiale européenne révèle qu’il y a plus de 30 000 débris spatiaux en orbite terrestre qui sont identifiés et régulièrement surveillés par les réseaux de surveillance.

Orbite terrestre : la quantité de déchets spatiaux continue d’augmenter

Le rapport sur l’environnement spatial 2022 de l’ESA souligne que la quantité de déchets spatiaux continue d’augmenter de manière significative. Selon le rapport, 30 920 débris ont été enregistrés en orbite terrestre. Le rapport révèle également que de plus en plus de satellites sont lancés dans l’espace, y compris des constellations de petits satellites de communication, et peu sont retirés de l’orbite terrestre basse « fortement encombrée » après la fin de leur mission.

Selon l’ESA, il y a actuellement 8 300 satellites dans l’espace, dont 5 400 sont actifs. De nombreux satellites doivent être détournés d’objets (fusées, engins spatiaux, satellites…) lancés il y a plusieurs décennies et fragmentés.

En avril, l’un des satellites du programme européen d’observation de la Terre Copernicus a dû effectuer une manœuvre pour éviter une collision avec un fragment d’une fusée lancée il y a 30 ans.

Le rapport de l’ESA estime à plus de 630 le nombre de ruptures, d’explosions, de collisions ou d’événements anormaux ayant entraîné une fragmentation.

Tous les débris spatiaux ne sont pas catalogués et suivis. Sur la base de modèles statistiques, l’ESA estime qu’il y a 36 500 débris de plus de 10 centimètres, plus d’un million avec une taille variant entre 1 et 10 centimètres et 130 millions avec 1 millimètre à 1 centimètre.

Prévue pour un lancement en 2025, la mission ClearSpace-1 sera la première de l’ESA dédiée à l’enlèvement de débris spatiaux, en l’occurrence un morceau de fusée envoyé en 2013.