Une nouvelle législation européenne obligera Big Tech à durcir ses politiques en matière de discours de haine

L’Union européenne (UE) a approuvé, ce samedi, une nouvelle loi qui obligera les entreprises de la Big Tech à durcir leurs politiques, afin de protéger leurs utilisateurs des discours de haine, de la désinformation et d’autres contenus considérés comme préjudiciables.

Si tout se passe comme prévu, les règles devraient commencer à s’appliquer en janvier 2024.

Après de longues négociations, qui ont débuté le vendredi 22 avril, les responsables de l’UE ont finalisé et approuvé aujourd’hui l’accord sur la loi sur les services numériques. Cela obligera les géants de la technologie à faciliter, entre autres, le processus de signalement des problèmes par les utilisateurs et à interdire la publicité en ligne destinée aux enfants.

À l’avenir, les grandes entreprises technologiques comme Google et Meta devront renforcer leurs politiques afin de protéger les utilisateurs européens des discours de haine, de la désinformation et d’autres contenus en ligne préjudiciables.

Une nouvelle législation européenne renforce le pouvoir des Big Tech

Selon l’Associated Press, la loi sur les services numériques contribuera à renforcer la réputation de l’Europe en tant que leader mondial dans les efforts visant à exploiter la puissance des entreprises responsables des médias sociaux et d’autres plateformes et services numériques.

Avec la loi sur les services numériques, l’époque où les grandes plateformes en ligne se comportaient comme si elles étaient « trop ​​grosses pour s’inquiéter » touche à sa fin.

», a déclaré Thierry Breton, commissaire européen chargé du marché intérieur.

Dans le même ordre d’idées, la vice-présidente de la Commission européenne, Margrethe Vestager, a ajouté qu' »avec l’accord d’aujourd’hui, nous garantissons que les plateformes sont tenues responsables des risques que leurs services peuvent faire peser sur la société et les citoyens ».

Contrairement aux États-Unis d’Amérique, où les intérêts de la Silicon Valley ne sont pas sapés par les législateurs fédéraux, cette nouvelle loi de l’UE est la troisième qui cible l’industrie technologique.

Les nouvelles règles établies par l’UE devraient rendre les Big Tech plus responsables du contenu généré par les utilisateurs, en renforçant leurs algorithmes. De plus, les plateformes en ligne ainsi que les moteurs de recherche qui comptent plus de 45 millions d’utilisateurs feront l’objet d’un examen plus approfondi.

La loi sur les services numériques n’est rien de moins qu’un changement de paradigme dans la réglementation des technologies. Il s’agit de la première tentative majeure d’établir des règles et des normes pour les systèmes et les algorithmes sur les marchés des médias numériques.

A déclaré Ben Scott, ancien conseiller en politique technologique d’Hillary Clinton et actuel directeur exécutif du groupe de défense Reset.

Le nouvel accord ne devrait pas entrer en vigueur avant 2024

Comme l’a rapporté l’Associated Press, l’accord provisoire a été conclu entre le Parlement européen et les États membres. Cependant, il doit encore être authentifié par les institutions, ce qui, en l’absence d’obstacles politiques prévus, devrait avoir lieu après l’été. Les règles définies par l’UE commenceront à s’appliquer 15 mois après cette authentification, vers janvier 2024.

En vertu de cette loi, les gouvernements pourront demander à Big Tech de supprimer des contenus considérés comme illégaux, tels que ceux qui promeuvent le terrorisme, les discours de haine, entre autres. Plus que cela, les réseaux sociaux devraient fournir des outils, de manière « simple et efficace », qui permettent aux utilisateurs de marquer ce contenu et de le voir supprimé rapidement. De même, des plateformes comme Amazon devraient faciliter ce processus pour les produits contrefaits ou dangereux.

Selon le ministre allemand de la Justice, Marco Buschmann, les règles protégeront la liberté d’expression en ligne, tout en garantissant que les plateformes ne sont pas utilisées à mauvais escient. Après tout, « les menaces de mort, les insultes agressives et l’incitation à la violence ne sont pas des expressions de la liberté d’expression, mais des atteintes à la liberté d’expression ».