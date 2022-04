Une étude sur l’ADN des cancers humains donne de nouveaux indices sur ses causes

Bien que nous sachions qu’il existe des facteurs et des comportements qui peuvent prévenir ou motiver l’apparition de cancers, la vérité est que ce n’est pas toujours linéaire. Une nouvelle étude a analysé l’ADN des cancers humains et les résultats offrent quelques indices quant à leurs causes.

De plus, ils ont fait connaître certains points qui peuvent avoir des implications au moment du traitement.

Une équipe de chercheurs britanniques – composée de scientifiques des hôpitaux universitaires de Cambridge et de l’Université de Cambridge – a analysé la constitution génétique de 12 000 tumeurs de patients du National Health Service et a découvert 58 nouvelles mutations. Bien que l’on connaisse des comportements pouvant prévenir ou favoriser l’apparition de cancers, ceux-ci ont permis aux scientifiques de connaître des indices sur les causes potentielles du cancer.

Pour cette étude, qui est la plus vaste du genre et a analysé une grande quantité d’informations, l’équipe a utilisé les données du 100 000 Genomes Project, une initiative britannique visant à séquencer l’intégralité du génome des patients atteints de cancers et de maladies rares.

Comme l’a révélé Serena Nik-Zainal, professeure principale de l’équipe, l’étude a permis de détecter des modèles dans les altérations génétiques, ou « signatures mutationnelles », trouvées dans les tumeurs.

La raison pour laquelle il est important d’identifier les signatures mutationnelles est qu’elles sont comme des empreintes digitales sur une scène de crime : elles aident à identifier les coupables du cancer.

Le professeur a expliqué, ajoutant que certaines de ces signatures attribuaient des causes telles que le tabagisme ou la lumière UV au cancer.

En comparant les résultats avec d’autres études réalisées précédemment, ils ont confirmé que 58 de ces signatures étaient auparavant inconnues. Parmi ceux-ci, ils ont noté que certains sont assez courants, tandis que d’autres sont rares. Une fois les signatures mutationnelles des cancers analysés identifiées, les chercheurs ont compris les causes potentielles, mais aussi identifié les éléments qui pourraient avoir des implications pour le traitement.

Les signatures mutationnelles sont un exemple d’utilisation du plein potentiel du séquençage du génome entier. Nous espérons utiliser les signatures mutationnelles observées dans cette étude et les appliquer à notre population de patients, dans le but ultime d’améliorer le diagnostic et la prise en charge des patients atteints de cancer.

A déclaré Matt Brown, professeur et directeur scientifique de Genomics England.

L’étude a été publiée dans Science.

