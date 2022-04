États-Unis : Un millionnaire veut devenir sénateur pour interdire les voitures Tesla autonomes

De temps en temps, des nouvelles vraiment inhabituelles apparaissent dans le monde technologique. Et ce ne sont pas que des produits, comme des gadgets bizarres aux fonctionnalités ridicules, car ces actualités passent aussi par des situations insolites, amusantes et extrêmement singulières.

Ainsi, les dernières informations concernent Dan O’Dowd, un millionnaire américain qui souhaite désormais devenir sénateur afin de pouvoir interdire les voitures autonomes de Tesla. En outre, le candidat souhaite également rendre les ordinateurs plus sûrs pour l’humanité.

Un millionnaire veut être sénateur pour interdire les voitures autonomes de Tesla

Si, d’une part, le marché automobile s’efforce de plus en plus de moderniser et d’automatiser les véhicules, d’autre part, il y a ceux qui ne sont pas d’accord avec cette innovation et tentent donc de l’empêcher de se produire.

Et c’est ce qui se passe actuellement dans la campagne électorale de Dan O’Down, un millionnaire américain qui veut devenir sénateur pour interdire les voitures autonomes de Tesla. Le candidat, qui dirige les sociétés The Dawn Project et Green Hills Software, suscite la polémique avec son programme électoral alors qu’il entend éradiquer le Full Self-Driving, le logiciel de pilotage automatique présent dans plusieurs véhicules.

D’après son profil sur le réseau social Twitter, Dan O’Down dit vouloir agir contre « La mise en œuvre impudente d’Elon Musk avec ses voitures autonomes dangereuses produites par Tesla » et encore « rendre les ordinateurs plus sûrs pour l’humanité« .

Comme on peut le voir, le tweet de Dan O’Down est accompagné d’une vidéo quelque peu alarmiste qui montre certains des dangers possibles du système de conduite autonome de Tesla. Selon la campagne, il s’agit de scènes et de situations réelles où les voitures d’Elon Musk présentent diverses pannes, même lorsque le conducteur tente de régler la direction manuellement.

Sur le site officiel de la campagne, vous pouvez lire plus de détails sur les intentions d’O’Down, notant que cette même vidéo sera diffusée pendant sa campagne.