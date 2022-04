AMD Radeon RX 6750 XT est 2% plus rapide que RX 6700 XT, selon le benchmark

Avec autant d’offres sur le marché des cartes graphiques, il est difficile de choisir la meilleure pour vos besoins et vos objectifs. Cependant, pour nous aider dans cette tâche, nous pouvons compter sur les différents tests de référence qui sont publiés par des experts et des utilisateurs communs.

En ce sens, des tests de référence récemment effectués sur le GPU Radeon RX 6750 XT d’AMD montrent qu’il est 2 % plus rapide que sa jeune sœur RX 6700 XT.

Nous avons déjà mentionné à plusieurs reprises ici qu’AMD est actuellement l’une des sociétés de puces les plus dynamiques et proactives. A ce titre, la marque de Lisa Su ne cesse de dévoiler de nouveaux équipements. Cette semaine également, la carte graphique Radeon RX 6400 a été présentée, pour 159 $, et la gamme de processeurs Ryzen PRO 6000, destinée aux ordinateurs portables du segment professionnel qui offre une autonomie de 29 heures.

À son tour, le lancement d’un énième élément qui composera le portefeuille de produits du constructeur nord-américain est attendu : le GPU Radeon RX 6750 XT.

AMD Radeon RX 6750 XT est plus rapide que RX 6700 XT

Il y a quelques semaines, la nouvelle AMD Radeon 6750 XT est apparue répertoriée par la marque PowerColor en Corée du Sud. Mais plus récemment, la carte graphique a fait surface dans les résultats des tests de référence de la plate-forme GFXBench.

Selon les détails révélés, la puce graphique a obtenu un résultat de 366,5 FPS lors du test Aztec Ruins High Tier. Cette valeur est supérieure de 2% à celle présentée par le RX 6700 XT qui, dans les mêmes conditions, atteignait 362,2 FPS. Ce nouveau GPU remplacera donc ce dernier.

Il convient de noter que GFXBench n’est ni la plate-forme la plus utilisée ni la plus populaire à ces fins. Par conséquent, il est important que ces résultats soient considérés avec une certaine prudence, comme l’indiquent plusieurs chaînes spécialisées, telles que VideoCardz. Le site estime qu’il y aura bientôt de nouvelles fuites concernant cette carte graphique AMD.

Selon les attentes, la Radeon RX 6750 XT devrait arriver le 10 mai, en même temps que les modèles RX 6950 XT et RX 6650 XT. Il devrait apporter 12 Go de mémoire GDDR6 et une performance de 18 Go/s, contrairement aux 16 Go/s du RX 6700 XT, et il peut tout de même atteindre 432 Go/s de bande passante.