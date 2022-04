Vous vous souvenez de Habbo Hotel ? Reviendra en 2022, mais avec des NFT

Habbo Hotel est un nom que la plupart des lecteurs reconnaissent et retiennent probablement. La plateforme virtuelle a été lancée en 2000 et est rapidement devenue populaire parmi les internautes.

Plus récemment, il a été révélé que le concept reviendrait en 2022, sous le nom de Habbo X. Et l’une des nouveautés est que la nouvelle plateforme comportera la technologie NFT.

Habbo reviendra, mais avec des NFT

Selon des informations récentes, la société finlandaise Sulake, créateur du jeu populaire Habbo Hotel, développe actuellement un nouveau serveur entièrement intégré au Web 3.0 afin de relancer la plateforme qui a connu un succès il y a quelques années.

Le but est alors de lancer un nouveau projet, désormais appelé Habbo X, qui sera une nouvelle communauté virtuelle, mais sur blockchain. A ce titre, la nouvelle plateforme proposera les NFT (Non-fungible Token ou Non-fungible Token) déjà populaires, un système « play-to-earn » (ou play to win) et une économie basée sur les tokens et les monnaies numériques.

Dans un communiqué, Sulake a déclaré qu’il prévoyait de lancer ce nouveau Habbo avec des NFT en 2022. La nouvelle version comportera alors un système de récompenses en monnaie numérique dans le jeu, où les joueurs pourront avoir leurs propres chambres dans l’hôtel, qui est intégré. dans la blockchain Ethereum, et ils peuvent même créer leurs propres jeux monétisés.

En bref, pratiquement tout dans la plate-forme Habbo X sera NFT et tout sera numérique, bien que les utilisateurs puissent participer à la communauté sans avoir à acheter quoi que ce soit. Mais si le joueur souhaite acheter un article, il peut être acheté et revendu via le propre marché de Sulake, ou sur d’autres plateformes du genre, comme Open Sea.

Habbo X veut donc devenir un espace familial, mais à travers un concept différent et moderne. Pour l’instant, il n’y a pas encore beaucoup de données plus concrètes sur les valeurs, mais selon les données déjà établies, un avatar Habbo coûte environ 0,14 ETH (~384 euros) en Open Sea.

Selon Valtteri Karu, PDG de Sulake :

Habbo a toujours été à l’avant-garde de la création de communautés virtuelles pour les joueurs et les créateurs sociaux, et nous voulons mener cela avec l’adoption de nouvelles technologies de blockchain. Notre objectif est de maintenir Habbo en tant que pionnier social des possibilités infinies disponibles dans le métaverse Web 3.0.

Actuellement, Habbo Hotel compte plus de 850 000 utilisateurs mensuels et est présent dans 115 pays.