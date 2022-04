Apple a silencieusement tué macOS Server mais permet toujours aux gens de l’utiliser à l’avenir

Même s’il n’est pas très connu, Apple dispose depuis de nombreuses années d’une version serveur de son macOS. Ce système complète ce que le géant de Cupertino a dans son système de base, avec plusieurs fonctionnalités supplémentaires.

Cette version perdait en visibilité depuis un certain temps et maintenant Apple a décidé de mettre un terme à macOS Server. Celui-ci ne recevra aucune mise à jour à l’avenir, mais il pourra continuer à être utilisé par ceux qui l’ont déjà acheté.

Apple avait déjà commencé ce processus

Les systèmes d’exploitation d’Apple sont gérés avec beaucoup de soin. Seules les versions utiles sont présentes et à chaque nouvelle version celles-ci sont mises à jour et reçoivent de nouvelles fonctionnalités et améliorations, accessibles à tous.

C’est dans cet esprit de réorganisation qu’Apple a commencé il y a quelques années à apporter les fonctionnalités de macOS Server à son système d’exploitation principal. Ce système était dédié à la gestion des équipements de la marque en entreprise ou en milieu scolaire, toujours de manière simple et centralisée.

macOS Server touche maintenant à sa fin

Maintenant, et officiellement, Apple a décidé de mettre fin à macOS Server et de ne plus le proposer aux nouveaux utilisateurs. C’est sur la page de support de cette version de votre système d’exploitation que cette nouvelle fonctionnalité a été annoncée, avec le 21 avril comme date marquante.

Même s’il a abandonné cette version, Apple ne la supprimera pas complètement pour les utilisateurs. La société garantit que cette version pourra continuer à être téléchargée et installée sur macOS Monterey par les clients actuels qui l’ont déjà achetée.

Toutes les fonctionnalités ne sont pas sorties de cette version

Malgré la mise à jour de nombreuses fonctionnalités de macOS Server, Apple en manque encore plusieurs. Ils ne devraient pas être incorporés et il est donc logique que cette version reste active.

Cela met fin à l’une des plus anciennes versions des systèmes d’Apple. Sorti il ​​y a 23 ans, macOS Server est arrivé pour la première fois sous le nom de Mac OS X Server 1.0 en 1999. À partir de Mac OS X 10.7 Lion, Server est devenu une application App Store installée sur macOS.