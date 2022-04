Android 14 est déjà en préparation ? Google a révélé le nom de la prochaine version

Nous sommes encore à quelques mois de connaître la prochaine version d’Android et Google semble travailler sur quelques nouveautés qui vont au-delà d’Android 13. C’est encore à un stade très précoce, mais Android 14 semble commencer à prendre forme.

Il s’agit d’une information officielle, mais qui n’a pas encore été officialisée par Google. Le nom de la nouvelle version existe et a été révélé, montrant que Google s’engage à suivre sa philosophie de nommer les versions d’Android après les desserts.

Google est connu pour donner à chaque nouvelle version d’Android des détails particuliers qui la distinguent des autres. Le plus visible d’entre eux est sans aucun doute le nom associé, qui a toujours été basé sur le nom des desserts et des bonbons.

En plus de cette fonctionnalité, nous avons également l’ordre alphabétique que respecte chacune de ces versions. Après Android 12, sorti en 2020 sous le nom de Snow Cone, Android 13 sous le nom de Tiramisu est désormais en cours de préparation, et devrait sortir d’ici la fin de l’été.

Maintenant, et sur la page de code d’Android Open Source Project, une nouveauté intéressante est maintenant apparue qui confirme le passé : le géant de la recherche a officieusement présenté le nom d’Android 14. On sait maintenant qu’il s’appellera Upside Down Cake.

Comme c’est le cas depuis 2019, avec Android 10, Google ne devrait pas adopter publiquement le nom de la version et ne devrait utiliser publiquement que le numéro de version. Ce dessert ou nom sucré doit rester une identification interne pour les programmeurs.

Petit gâteau – Android 1.5 (2009)

Donut – Android 1.6 (2009)

Éclair – Android 2.0 et 2.1 (2009)

Froyo – Android 2.2 (2010)

Pain d’épice – Android 2.3 (2010)

Nid d’abeille – Android 3 (2011)

Sandwich à la crème glacée – Android 4.0 (2011)

Jelly Bean – Android 4.1, 4.2 et 4.3 (2012)

KitKat-Android 4.4 (2013)

Sucette – Android 5 (2014)

Guimauve – Android 6 (2015)

Nougat – Android 7 (2016)

Oréo – Android 8 (2017)

Tarte – Android 9 (2018)

Gâteau de la Reine – Android 10 (2019)

Gâteau de velours rouge – Android 11 (2020)

Cône de neige – Android 12 (2021)

Tiramisu – Android 13 (2022)

Gâteau à l’envers – Android 14 (2023)

Pour l’instant Android 14 n’est qu’un nom et une base de travail. Google devrait bientôt commencer à préparer des nouveautés pour cette version, tout en terminant le travail qui est déjà en cours d’évaluation dans les différentes versions bêta qu’il a publiées.