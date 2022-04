Tesla Model Y entre en collision avec un jet privé d’un million de dollars

Il est courant de dire que tout ce qui implique une Tesla est une actualité mondiale. Cette fois, une vidéo circule qui montre une Tesla Model Y entrant en collision avec un jet privé de 3,5 millions de dollars.

Selon les informations, tout s’est passé après que le propriétaire a activé la fonctionnalité « Smart Summon ».

L’invocation intelligente de Tesla vous permet de déplacer la voiture vers le propriétaire

Une vidéo publiée sur Reddit jeudi dernier montre un véhicule Tesla entrant lentement en collision avec un jet privé. Selon les informations, le jet a une valeur de 3,5 millions de dollars et l’accident s’est produit après l’activation de la fonction Smart Summon. Cette fonctionnalité permet d’amener la voiture à son propriétaire, à une distance maximale de 60 mètres et en visibilité directe.

La personne qui a initialement publié la vidéo a écrit qu’elle avait vu l’accident se produire lors d’un événement organisé par le constructeur aéronautique Cirrus.

La fonctionnalité Smart Summon est conçue pour être utilisée dans les parkings ou là où la zone environnante est familière et prévisible. Les problèmes de Smart Summon sont bien connus et s’accumulent avec le temps. Il existe de nombreuses situations connues qui révèlent que ce « mouvement » du véhicule n’est toujours pas très intelligent et fiable.