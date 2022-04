Les sociétés d’investissement pourraient envisager une reprise d’Ubisoft

Moulin à rumeurs : avec toutes les nouvelles récentes sur les acquisitions de studios de jeux, il n’est probablement pas surprenant d’apprendre qu’Ubisoft est envisagé pour une éventuelle prise de contrôle. Cependant, ce ne sera probablement pas par les suspects habituels – Microsoft ou Sony. Les deux principaux détenteurs d’intérêts sont le méga-conglomérat Blackstone et la société d’investissement KKR. D’autres entreprises anonymes lorgnent également sur l’éditeur.

L’éditeur d’Assassin’s Creed, Ubisoft Entertainment, aurait attiré l’attention des sociétés de capital-investissement Blackstone Inc, KKR & Co et d’autres. Des sources de Bloomberg connaissant le sujet affirment que les entreprises ont analysé les perspectives mais ne se sont pas engagées à poursuivre un rachat.

Le co-fondateur et président d’Ubisoft Yves Guillemot et sa famille sont actionnaires majoritaires de l’entreprise avec une participation collective de 15 %. Les actions du fabricant de jeux français ont chuté de près de 45 % au cours de la dernière année, avec une capitalisation boursière de 4,64 milliards d’euros (5,05 milliards de dollars).

Alors que la société semble mûre pour la cueillette, les investisseurs en sont aux premières délibérations et ne savent pas s’ils doivent procéder à des offres. Il n’est pas non plus tout à fait clair si Ubisoft veut être repris. Guillemot et d’autres cadres ont été vagues sur la question et ont gardé leurs cartes près de leurs gilets.

Le géant français des médias Vivendi a poursuivi une lente OPA hostile d’Ubisoft pendant des années. En 2017, Vivendi était sur le point de bondir en détenant une participation de 26 %. Cependant, une légère hausse de la valorisation a mis les plans du conglomérat sur la glace, ruinant les espoirs d’une prise de contrôle pendant au moins six mois.

Onze mois plus tard, Vivendi a annoncé qu’il cédait toute participation dans Ubisoft en raison d’une poussée de croissance de trois ans qui a vu la valeur des actions augmenter de plus de 400 %. C’était aussi une bonne décision, car l’action a chuté de plus de 64 %, passant de 24,10 $ par action en juillet 2018 à son prix actuel de 8,62 $. La baisse drastique rend le prix de rachat d’Ubisoft attractif pour les investisseurs, tandis qu’une injection de capitaux frais pourrait suffire à remettre l’éditeur sur les rails. Gagnant-gagnant.