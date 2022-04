Huawei Mate Xs 2 – Il y a un nouveau pliable en route

Les smartphones pliables continuent d’être le pari des fabricants de smartphones et il ne fait aucun doute qu’ils seront les meilleures machines préférées des consommateurs à fort pouvoir d’achat. Samsung est le leader, mais il existe d’autres fabricants avec des propositions, comme Huawei, OPPO et même Xiaomi.

Le successeur du Huawei Mate Xs arrivera deux ans plus tard et une date est déjà fixée.

Huawei Mate Xs 2 – le successeur arrive

Il y a environ deux ans, Huawei présentait son smartphone pliable, le Huawei Mate Xs. Bien que d’autres propositions aient déjà été lancées, les Mate X peuvent toujours être considérés comme l’un des appareils les plus innovants de la marque, avec le SoC Kirin 990 5G et un design Falcon Wing, qui permettent des performances puissantes, capables d’offrir une expérience utilisateur parfaite dans les deux cas. mode : smartphone et tablette.

Il est maintenant temps pour le monde de se préparer à l’arrivée d’un énième smartphone pliable et d’un digne successeur des Mate Xs, en espérant que le succès des smartphones pliables s’amplifiera. En fait, on s’attend à ce que ce soit une année de véritable tournant, dans le segment supérieur, avec plus de modèles pliables et plus d’acceptation par les consommateurs.

Bien qu’il n’y ait pas d’annonce globale, l’information est officielle et partagée sur Weibo par Huawei. Le 28 avril, en Chine, à 19h (12h à Lisbonne), le nouveau Huawei pliable, le Mate Xs 2, sera présenté, avec le nom officiel dévoilé.

On s’attend à ce que dans cette nouvelle version qui arrive deux ans après la première, de nombreux aspects soient améliorés, à savoir son apparence de prototype, enfin encadré dans le segment supérieur auquel il appartient.

Il n’y a pas beaucoup d’informations en termes de spécifications, et on ne sait pas non plus si cette version aura une scène dans les magasins du monde entier ou si ce sera l’un des pliables limités à la Chine.