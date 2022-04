Énergie : l’US Navy a téléporté 1,6 kW de puissance par micro-ondes

Est-il possible d’envoyer de l’énergie d’un point A à un point B sans fil ? C’est une idée qui n’est pas nouvelle, déjà en 2019 les États-Unis ont présenté un projet pour envoyer de l’énergie solaire de l’espace vers la Terre. Aujourd’hui, une équipe de chercheurs du US Naval Research Laboratory (NRL) a réussi à démontrer la transmission d’énergie sans fil sur une distance d’un kilomètre.

Cette technologie peut être très importante pour fournir de l’énergie à des endroits où il n’y a pas d’infrastructure. Ou même sur le front, pour ravitailler les chars.

Alimentation sans fil ? Oui il y a!

L’idée de rayonner de l’énergie sans fil existe depuis des décennies, mais elle gagne du terrain alors que l’humanité cherche à changer la façon dont elle exploite l’énergie.

Alors que l’idée d’installer des fermes solaires sur d’autres planètes et de renvoyer de l’énergie sur Terre est encore loin de la réalité, l’armée américaine peut garantir la sécurité énergétique de ses troupes alors qu’elle cherche à réduire sa dépendance aux énergies fossiles.

Projet SCOPE-M

Avec l’intérêt de l’armée américaine à l’esprit, le bureau du sous-secrétaire à la défense pour la recherche et l’ingénierie a financé un projet à la NRL pour tester un transfert point à point d’énergie électrique à l’aide de micro-ondes, et l’a appelé « Safe and CONtinuous Rayonnement de puissance – Micro-ondes (SCOPE-M) ».

Dans les 12 mois suivant le lancement du projet, l’équipe de chercheurs du NRL a démontré une application terrestre de la technologie, rayonnant de l’énergie non seulement à un, mais à deux endroits. L’un au champ de recherche de l’armée américaine dans le Maryland et l’autre à l’émetteur Haystack Ultrawideband Satellite Image Radar (HUSIR) du Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Les deux installations ont utilisé le faisceau de micro-ondes de 10 GigaHertz, car la technologie est bien connue pour être sans danger pour les humains, les animaux, y compris les oiseaux, et pourtant peu coûteuse à exploiter.

Selon Paul Jaffe de Power Beaming et Space Solar Lead, lors d’expériences précédentes avec la puissance laser, les ingénieurs ont dû construire des systèmes qui empêcheraient les faisceaux de se transmettre si quelque chose croisait leur chemin. Cependant, étant donné que la densité de puissance à la fréquence de 10 GHz était intrinsèquement sûre, de tels systèmes n’étaient pas nécessaires dans le projet SCOPE-M.

Comment cette transmission d’énergie a-t-elle été possible ?

Le principe utilisé pour transmettre l’électricité est simple. L’électricité est d’abord convertie en micro-ondes puis transmise sous forme de faisceau serré vers le récepteur, qui est équipé d’une antenne « rectena » ou redresseur. Dans les systèmes de transmission d’énergie sans fil, un redresseur est une antenne avec une diode redresseuse qui peut convertir l’énergie électromagnétique en courant continu.

En installant ces systèmes, l’équipe du LNR a réussi à transmettre l’électricité sans fil aux deux endroits. Dans le Maryland, les chercheurs ont réussi à transmettre 1,6 kW de puissance, bien au-dessus de leur objectif de 60 %. Au MIT, bien que l’équipe ne puisse pas gérer la même puissance de crête, la puissance moyenne transmise était plus élevée, ce qui entraînait une plus grande puissance délivrée.

Bien que SCOPE-M soit une liaison de télétransmission d’énergie terrestre, il s’agissait d’une bonne preuve de concept pour une liaison de télétransmission d’énergie spatiale. Le principal avantage de la téléportation de l’énergie spatiale vers la Terre pour le DOD est d’atténuer la dépendance à l’égard des approvisionnements en carburant des troupes, qui peuvent être vulnérables aux attaques.

Dit Brian Tierney, ingénieur en électronique sur le projet.

En bref, ce projet pourrait aider à envoyer de l’énergie vers le front de sorte qu’aucun autre moyen de ravitaillement ne soit nécessaire. Dans un futur lointain, la technique permettra de capter l’énergie solaire sur les différentes planètes du système solaire et de l’envoyer sur Terre. Cela peut ressembler à de la fiction, non ? Mais le principe est trouvé.