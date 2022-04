Tous les employés de Meta ne partagent pas la nouvelle obsession de Mark Zuckerberg pour le métaverse

Pourquoi c’est important : Meta saute la tête la première dans ce qu’on appelle le métaverse, dans l’espoir de se tailler une place dans ce qui pourrait être un énorme marché pour les biens et services numériques. Le problème est qu’elle traverse une crise d’identité et que les employés ne savent pas exactement comment leurs rôles s’intègrent dans la nouvelle stratégie de l’entreprise.

Le métaverse est un sujet controversé pour de nombreuses personnes, principalement parce que les entreprises qui cherchent à le construire ont des définitions différentes de ce qu’il impliquera. Les experts qui suivent de près son développement pensent qu’il ressemble beaucoup à Internet – une évolution technologique qui prendra des années à se matérialiser pleinement et dont l’impact sur nos vies deviendra plus apparent avec le temps.

De nombreuses opinions et prédictions sur Internet à ses débuts se sont révélées étonnamment fausses. Certains pointaient à juste titre les dangers d’un monde hyperconnecté où l’information se diffuse rapidement. Pourtant, même les pionniers ne pouvaient pas prédire à quel point Internet pénétrerait à peu près tous les aspects de nos vies.

Le métaverse : qu’est-ce que c’est et pourquoi devriez-vous vous en soucier ?

Le métaverse n’est qu’un des nombreux mots à la mode actuellement lancés. Certains ne le voient que comme un terme fantaisiste pour les jeux de réalité virtuelle et augmentée. Cependant, pour le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, il est suffisamment important qu’il soit allé jusqu’à renommer son entreprise pour qu’il soit clair qu’il est tout à fait d’accord avec le concept.

Zuckerberg souhaite que son entreprise soit pionnière dans la construction de ce nouvel espace hypothétique, mais tous ceux qui travaillent pour lui ne sont pas alignés sur sa vision selon laquelle nous passerons tous bientôt la plupart de nos heures d’éveil dans le métaverse. Selon un rapport de Business Insider, certains employés actuels et anciens de Meta en ont assez de sa nouvelle obsession et du chaos qu’il crée dans l’entreprise.

Un cadre qui a récemment quitté Meta a expliqué que « la seule chose dont Mark veut parler » ces derniers temps est le métaverse. De plus, la société parie gros sur l’idée avec des investissements totalisant 10 milliards de dollars, et elle le fait alors que d’autres plateformes sociales comme TikTok grignotent sa base d’utilisateurs.

Les investisseurs et les employés craignent que Meta de Mark Zuckerberg ait atteint un plafond de croissance et connaisse maintenant une crise d’identité similaire au Yahoo d’antan. D’une part, les gens sont enthousiasmés par les possibilités. D’autre part, ils sont confus avec la nouvelle direction et le changement soudain de stratégie. Le marketing de l’entreprise est vu comme un miroir aux alouettes pour des projets qui mettront plusieurs années à se concrétiser, et dont les détails n’ont pas encore été communiqués aux équipes concernées.

Plus tôt cette année, Zuckerberg a déclaré aux investisseurs que « bien que la direction soit claire, notre chemin à parcourir n’est pas encore clairement défini ». Les investisseurs semblent avoir des sentiments mitigés à ce sujet, car l’action Meta a chuté de près de 60 % depuis le changement de nom. Zuckerberg dit que cette année consiste à mettre en œuvre cette nouvelle vision, nous devrons donc attendre et voir comment cela se passera. Jusqu’à présent, les enquêtes suggèrent que les consommateurs s’y intéressent, malgré le peu de personnes qui possèdent du matériel AR/VR.