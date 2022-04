Carburants: le diesel augmentera de six cents et l’essence de deux cents

Avec un nouveau week-end à la porte, il commence à essayer de déterminer si les carburants augmenteront ou diminueront la semaine prochaine. Selon les informations les plus récentes, le diesel augmentera de six cents et l’essence de deux cents.

Le gouvernement a déjà décidé que la réduction temporaire des FAI resterait inchangée la semaine prochaine.

Les prix du carburant augmenteront à nouveau la semaine prochaine, le gouvernement estimant une hausse de six cents le litre de diesel et de deux cents le litre d’essence, selon Jornal de Negócios.

Selon le communiqué du ministère des Finances, la remise temporaire du FAI pour atténuer la hausse des prix restera inchangée à 4,7 cents le litre de diesel et 3,7 cents le litre d’essence.

Selon le mécanisme de révision hebdomadaire des taux unitaires des FSI, cette évolution des prix déterminerait une baisse des FSI de 0,9 cents le litre de diesel et de 0,3 cents le litre d’essence.

Cependant, le communiqué lui-même note qu' »il y a actuellement un écart cumulé de 2 cents dans le taux ISP par litre de diesel et 0,8 cents dans le taux ISP par litre d’essence (…) de l’application de la formule sont déduits de les écarts accumulés, par conséquent, tout changement des tarifs FAI en vigueur la semaine prochaine ne se concrétise pas ».

Il est rappelé que, pour atténuer la hausse des prix des carburants, le Gouvernement a décidé de créer un mécanisme de compensation par lequel les tarifs des FAI sont ajustés en fonction de l’augmentation des recettes de TVA résultant de l’augmentation du prix de vente du litre de gazole et l’essence.