Bonjour voisin 2 et les mystères du quartier

Après le lancement réussi de Hello Neighbor, l’équipe néerlandaise d’Eerie Guest Studios développe la suite : Hello Neighbor 2.

Le thème est à nouveau le même, mais avec des nouveautés.

En 2017, tinyBuild GAMES a présenté au monde le jeu Hello Neighbor, un jeu d’action et de suspense qui a été très bien accueilli par les joueurs.

C’était un jeu d’horreur dans lequel le joueur est invité à s’introduire chez son voisin pour découvrir les secrets cachés dans son sous-sol.

Maintenant, 4 ans après la sortie de l’original, tinyBuild GAMES a révélé le développement de Hello Neighbor 2 par les studios néerlandais Eerie Guest Studios.

Quels secrets cachent les habitants de notre quartier ? Et comment l’inventeur fou (antagoniste du premier jeu) Mr. Peterson s’intègre-t-il sur la scène mondiale ? Des mystères que les joueurs découvriront lors du lancement du jeu en décembre de cette année mais qu’ils pourront anticiper avec la bêta déjà active.

Comme dans le titre initial, Hello Neighbor 2 est une aventure qui adopte un gameplay furtif avec de nombreux moments d’horreur et de frayeurs imminentes.

L’action se déroule dans un environnement de monde ouvert, permettant aux joueurs d’explorer la ville de Raven Brooks et, de cette façon, de découvrir ce qui se cache derrière l’apparente quiétude des lieux.

Les joueurs joueront le rôle du journaliste ultra-caféiné Quentin et exploreront les rues de Raven Brooks de jour comme de nuit pour découvrir un mystère entourant la ville et M. Peterson. Plusieurs enfants ont disparu sans laisser de trace et c’est là que commence la quête de Quentin, notre objectif étant de découvrir M. Peterson.

Quentin devra enquêter minutieusement sur la ville et ses habitants et tout en découvrant leurs routines et leur quotidien, il découvrira ce qui se passe dans la réalité et ce que chacun cache dans son intimité.

Cependant, c’est une mission difficile et de la police locale, aux habitants paranoïaques de Raven Brooks, tout le monde sera aux aguets et Quentin devra être discret dans ses actions et rapide dans ses évasions s’il veut s’en sortir indemne au final. .

Selon Eerie Guest Studios, l’IA (intelligence artificielle du jeu) apprend et se souvient de nos actions, étant un adversaire digne.

Cependant, pour ceux qui précommanderont la version Deluxe, vous aurez accès gratuitement à 3 DLC déjà marqués qui apporteront de nouveaux lieux et personnages dans le jeu, et qui seront disponibles au moment du lancement du jeu :

frais de retard

Returnal à l’école

bonjour-hélicoptère

Hello Neighbor 2 est maintenant disponible en précommande et sortira le 6 décembre de cette année sur PC, PlayStation et Xbox.