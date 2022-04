FastStone Image Viewer est rapide, gratuit et est également livré avec un convertisseur et un éditeur

FastStone Image Viewer est un navigateur, convertisseur et éditeur d’images rapide, stable et convivial. Il dispose d’une belle gamme de fonctionnalités qui incluent la visualisation d’images, la gestion, la comparaison, la suppression des yeux rouges, l’envoi par courrier électronique, le redimensionnement, le recadrage et les ajustements de couleur. Son mode plein écran innovant mais intuitif offre un accès rapide aux informations EXIF, au navigateur de vignettes et aux principales fonctionnalités via des barres d’outils masquées qui s’affichent lorsque votre souris touche les quatre bords de l’écran.

Les autres fonctionnalités incluent une loupe de haute qualité et un diaporama musical avec plus de 150 effets de transition, ainsi que des transitions JPEG sans perte, des effets d’ombre portée, des cadres d’image, un support de scanner, un histogramme et bien plus encore. Il prend en charge tous les principaux formats graphiques (BMP, JPEG, JPEG 2000, GIF animé, PNG, PCX, TIFF, WMF, ICO et TGA) et les formats RAW d’appareils photo numériques populaires (CRW, CR2, NEF, PEF, RAF, MRW, ORF et DNG).

Caractéristiques:

Navigateur et visualiseur d’images avec une interface utilisateur familière de type Windows Explorer

Prise en charge de nombreux formats d’image populaires

Véritable visionneuse plein écran avec prise en charge du zoom d’image et panneaux de menu déroulants uniques

Loupe d’image cristalline et personnalisable en un clic

Élimination/réduction supérieure de l’effet yeux rouges avec un résultat final complètement naturel

Outils de modification d’image : redimensionner/rééchantillonner, faire pivoter/retourner, recadrer, accentuer/flou, luminosité/contraste, etc.

Onze (oui, 11) algorithmes de rééchantillonnage parmi lesquels choisir lors du redimensionnement des images

Effets de couleur de l’image : échelle de gris, sépia, négatif, réglage rouge/vert/bleu

Effets spéciaux d’image : filigrane, annotation, ombre portée, cadrage, relief, lentille, morph, vagues

Capacité d’annulation/rétablissement à plusieurs niveaux

Prise en charge de l’affichage de l’image en une seule touche pour un meilleur ajustement/taille réelle

Gestion des images, y compris la capacité de marquage, avec prise en charge du glisser-déposer et de la copie vers/déplacer vers un dossier

Affichage de l’histogramme avec fonction de compteur de couleurs

Comparez les images côte à côte (jusqu’à 4 à la fois) pour éliminer facilement ces clichés oubliables

Prise en charge des métadonnées d’image EXIF ​​et édition des commentaires pour les JPEG

Prend en charge les configurations à deux moniteurs

Quoi de neuf: