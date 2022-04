Mobi.data : Toujours Connaître L'état Du Réseau Mobi.e

MOBI.E (Entité de gestion du réseau de mobilité électrique) a récemment mis à disposition le portail Mobi.Data sur son domaine. Il s’agit d’un portail de données interactif sur le réseau MOBI.E et ses impacts sur l’environnement à caractère dynamique, avec des informations en temps réel et constamment mises à jour.

Voyez comment vous pouvez y accéder et les informations que vous pouvez obtenir.

Le portail Mobi.Data contient de nombreuses informations et les données sont organisées en quatre onglets :

Disponibilité

Durabilité

Mobilité

Curiosité

En ce qui concerne l’onglet – Disponibilité – il est possible de visualiser la répartition du réseau public par type de station et état respectif. En pratique, il est possible de voir la situation actuelle du réseau d’accès public. Il est possible de voir le nombre de bornes, les bornes utilisées, le nombre de prises, le nombre de bornes de recharge, etc.

Dans le deuxième onglet – Durabilité – vous pouvez visualiser l’impact du réseau MOBI.E sur l’environnement.

Le troisième onglet – Mobilité – contient des informations relatives à l’évolution du réseau MOBI.E en termes de recharge, d’énergie consommée, de nombre d’utilisateurs et de bornes et prises utilisées. A l’aide de filtres interactifs, l’accès aux informations vous permet de consulter différents graphiques et statistiques sur :

Réseau d’accès public

Réseau MOBI.E

Prises

Le dernier onglet – Curiosité – permet de retrouver des données statistiques sur le réseau MOBI.E, notamment : Nombre de stations par OPC, Energie par CEME (Top 5) et Stations par constructeur (Top 5).

La mise en ligne de statistiques et de chiffres réels du réseau public de recharge permet d’avoir un aperçu de l’état du réseau et de son évolution dans le temps. Et c’est un fait bien établi que le nombre de stations et de prises a augmenté ces derniers temps, ce qui a permis de plus en plus de déplacements en véhicules électriques sur tout le territoire national. L’augmentation mensuelle des ventes de VE implique une connexion directe à l’augmentation et à la capillarité du réseau de recharge public. Désormais, n’importe qui peut vérifier l’état du réseau MOBI.E en temps réel.

Source : Mobi.Data