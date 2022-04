Suggestion : Machines de gravure et découpe laser pour développer vos projets DIY

Les projets de bricolage (faites-le vous-même) peuvent être, en plus d’un moyen d’occuper le temps, un moyen d’obtenir un peu d’argent supplémentaire à la fin du mois. La créativité peut mener à des projets incroyables et nous vous proposons aujourd’hui deux machines laser qui vous permettent de graver et de découper divers matériaux.

Découvrez ces deux propositions.

ATOMSTACK S10 Pro

L’ATOMSTACK S10 Pro est une machine de gravure et de découpe laser qui fonctionne avec la plupart des matériaux courants tels que le bois, la porcelaine, le caoutchouc, le papier, le laiton ou l’acier inoxydable. Si vous travaillez avec un matériau différencié, consultez les spécifications techniques de la machine.

Il a une puissance de fonctionnement de 50W et une puissance de diode laser de 10W. La longueur d’onde du laser est de 455 ± 5 nm et la précision est de 0,01 mm. Notez que les deux sont à focale fixe.

La zone de travail de la machine de gravure et de découpe laser ATOMSTACK S10 Pro est de 410 x 400 mm.

La machine de gravure et de découpe laser ATOMSTACK S10 Pro est disponible au prix de 390,59 €, en utilisant le code de réduction CCS10P. La livraison est rapide et gratuite depuis l’Europe.

SCULPFUN S9

La SCULPFUN S9 est une machine qui permet la gravure laser dans une zone de 410 x 420 mm dans de nombreux matériaux. Le bois, le carton, le plastique, la céramique et le schiste, entre autres, se démarquent.

La liste des matériaux de coupe est légèrement différente et comprend le bois, l’acrylique, le carton, le bambou, le tissu, le carton KT et le carton plastique.

La machine a une puissance énergétique de seulement 30W, là où la diode laser varie de 5,5 à 6W. La longueur d’onde du laser est de 455 ± 5 nm et la précision est de 0,01 mm.

La machine de gravure et de découpe laser SCULPFUN S9 est disponible au prix de 268,77 € en utilisant le code de réduction TC5916. Dans ce cas également, l’expédition est rapide et gratuite depuis l’Europe.

SCULPFUN S9