Google facilite le rejet des cookies de suivi en Europe après les amendes des chiens de garde

Dans le contexte : alors que les dialogues de cookies sont censés aider les utilisateurs à protéger leur vie privée, les entreprises rendent généralement plus difficile le rejet des cookies de suivi que leur acceptation, car ils profitent en fin de compte à leur propre activité publicitaire. Après avoir reçu une amende pour cela plus tôt cette année, Google a finalement annoncé un changement dans ses pratiques.

Il y a quelques années, l’UE a mis en place certaines lois qui obligeaient les sites Web à demander le consentement de l’utilisateur avant de définir des cookies non essentiels. Bien que ces réglementations aient été bien intentionnées, elles n’ont pas fait grand-chose pour améliorer la confidentialité, car les gens acceptaient régulièrement ces dialogues de cookies sans les lire. Le Centre européen pour les droits numériques affirme que plus de 90 % des utilisateurs cliquent pour accepter tous les cookies, mais seulement 3 % les souhaitent réellement.

Plus tôt cette année, Google a été condamné à une amende pour avoir délibérément conçu une interface utilisateur déroutante. Les gens pouvaient facilement accepter tous les cookies de suivi en un seul clic, tandis que les rejeter nécessitait de passer au crible différents menus.

Pour résoudre ce problème, Google introduit de nouvelles options permettant aux utilisateurs européens de rejeter plus facilement les cookies de suivi. La nouvelle boîte de dialogue des cookies de Google propose désormais une troisième option, vous permettant de désactiver tous ces cookies plus rapidement en un seul clic.

Ce nouveau menu apparaîtra bientôt à toute personne en Europe visitant la recherche Google et YouTube tout en étant déconnecté ou en mode navigation privée. Il est disponible en France en ce moment, et il le sera plus tard dans le reste de l’Espace économique européen, au Royaume-Uni et en Suisse.

Bien qu’il s’agisse d’un pas dans la bonne direction, la plupart des gens ne veulent toujours pas perdre de temps avec des pop-ups de cookies embêtants sur chaque site Web qu’ils visitent. C’est pourquoi il existe une extension de navigateur au nom approprié qui s’en débarrassera pour vous.

Le Parlement européen envisage également de promulguer une loi établissant l’USB de type C comme port de connexion standard sur la plupart des appareils électroniques, y compris les iPhones.