Apple et Intel seront les premiers à recevoir les puces 2 nm de TSMC

Le monde technologique évolue sous nos yeux. Et s’il y a encore peu de temps on parlait de la nouveauté de la lithographie 3 nm, aujourd’hui ce procédé de fabrication fait déjà partie de l’actualité. Mais la grande nouvelle est maintenant la lithographie 2nm.

De cette façon, et comme prévu, le taïwanais TSMC prend plusieurs longueurs d’avance sur ses rivaux. Et selon les dernières informations, Apple et Intel seront les premiers à recevoir le nouveau procédé de fabrication en 2 nanomètres.

Apple et Intel seront les premiers à accéder aux puces 2 nm de TSMC

Selon les dernières informations de sources industrielles, les premières réservations du procédé de fabrication 2 nm le plus avancé de TSMC sont déjà réservées à deux grands noms du monde technologique. L’un d’entre eux, et aussi le plus évident, sera Apple, qui est l’un des plus gros clients du constructeur taïwanais. Mais la firme de Cupertino devra partager les premières puces de lithographie 2nm avec Intel.

Intel et Apple seront alors les premiers à recevoir et à intégrer des puces avec le procédé 2 nm dans leurs futurs produits. Et ce partage de tranches de lithographie avancées semble vraiment commencer avec les prochaines puces de 3 nm. Bien qu’Intel ait confirmé que ces puces seront produites par des sociétés tierces, il est plus que clair que cela se fera via les chaînes d’assemblage du géant taïwanais, car TSMC est actuellement le plus avancé sur ce segment.

Selon les derniers rapports, le processus 2 nm de TSMC, également appelé N2, lancera la nouvelle conception de transistor GAA (Gate All Around) afin d’améliorer l’efficacité et la densité de puissance. Comme nous l’avons déjà mentionné ici, la société taïwanaise prévoit de commencer à expédier ses puces 2 nm à des clients comme Apple en 2026, en commençant la production en 2025.