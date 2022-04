Cnn+ Ferme Un Mois Après Son Lancement

CNN a misé sur un service de streaming qui semble avoir échoué. A partir du 30 avril, moins d’un mois après son lancement, CNN+ ne sera plus disponible.

Apparemment, la plateforme n’a pas reçu le nombre de téléspectateurs qu’elle espérait pour maintenir son existence.

Cette année 2022 a vu la fusion de deux sociétés : Warner Media, la société propriétaire de CNN, et Discovery. Cette fusion a abouti à Warner Bros Discovery et, à notre connaissance, à la fin de la version Plus de CNN.

Selon un communiqué de presse, CNN+, un service de streaming créé par CNN, fermera le 30 avril. Warner Bros. Discovery a révélé que cette décision découle de la volonté de concentrer l’attention sur la construction du service numérique de la station.

Comme l’ont révélé de récents rapports mentionnés par Gizmodo, le PDG de la nouvelle Warner Bros Discovery David Zaslav était opposé au modèle CNN+, car il souhaite que les différents services de streaming liés à l’entreprise (HBO Max, Discovery Plus et CNN Plus) soient agrégés. en une seule plateforme.

Dans un marché complexe du streaming, les consommateurs veulent de la simplicité et un service « tout compris » qui offre une meilleure expérience et plus de valeur que les offres autonomes, et, pour l’entreprise, un modèle commercial plus durable pour stimuler nos futurs investissements dans le journalisme et la narration de qualité. . Nous avons des opportunités très intéressantes à venir dans le domaine du streaming, et CNN, l’un des actifs les plus renommés au monde, y jouera un rôle important.

Le PDG de Discovery, JB Perrette, a déclaré dans un communiqué.

Comme l’a révélé un porte-parole de CNN à CNBC, seules 10 000 personnes utilisaient quotidiennement le service de streaming, sur un total de 150 000 abonnés. Sachant que le total quotidien moyen est de 773 000 téléspectateurs de la chaîne de télévision, la plateforme n’a pas eu l’impact escompté.

Les personnes ayant souscrit un abonnement annuel seront remboursées par anticipation.

CNN fait l’objet d’une restructuration

Selon CNN, certains des employés impliqués dans ce nouveau service de streaming seront licenciés et verront leur salaire, ainsi que d’autres avantages, expirer dans 90 jours. De plus, certains des programmes qui devraient être exclusivement disponibles sur CNN+ seront diffusés via une adaptation de cette plateforme ou seront diffusés sur la chaîne de télévision.

Selon The Observer, Jason Kilar, PDG de Warner Media, et Ann Sarnoff, directrice de Warner Media Studios, ont annoncé qu’ils quitteraient l’entreprise.