Le fondateur russe de Telegram a obtenu la nationalité émirienne

Grâce à des sources proches de Telegram, Forbes a découvert qu’en février 2021, Pavel Durov avait reçu la citoyenneté des Émirats arabes unis en février 2022. En fait, c’est la quatrième pour le fondateur de la célèbre application de messagerie, qui devient simultanément citoyen russe. , Saint-Kitts-et-Nevis, État des Caraïbes, la France et les Émirats arabes unis.

Lors d’une rencontre avec le cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid al-Maktoum, fils du Premier ministre des Émirats arabes unis, Durov a déclaré qu’il appréciait la « vision de Dubaï d’une communauté technologique dynamique ». « L’écosystème de startups, l’infrastructure développée et la législation favorable aux entreprises offertes par Dubaï en ont fait une plaque tournante pour les talents et les entrepreneurs qui cherchent à se mondialiser », a déclaré Durov lors d’une rencontre avec le cheikh, qui a répondu : « Certains des projets les plus intéressants et les plus réussis des entreprises numériques dans le monde, telles que Telegram, ont décidé de gérer des entreprises à l’intérieur de l’émirat. »

En 2017, Durov avait ouvert un bureau Telegram au 23e étage de l’une des tours du complexe dans la zone économique libre (DMC) de Dubai Media City. La décision de déménager aux EAU vient principalement du manque de taxes qui caractérise le DMC.

Les autres nationalités de Pavel Durov

En août 2021, le fondateur de Telegram obtient la nationalité française. Forbes n’a pas été en mesure de retracer les véritables raisons de cette obtention de passeport. Selon Dmitry Gorbunov, associé de Rustam Kurmaev and Partners, il est indispensable de connaître le français comme prérequis pour pouvoir avoir des mérites particuliers accordés par la république, sans nécessairement devoir vivre en France ou à Monaco pendant deux années consécutives.

En février 2018, Durov aurait également obtenu la nationalité britannique en raison d’une inscription mentionnant son nom et Telegram Open Network Ltd sur le site Web de la UK Registration Chamber. Cependant, deux mois plus tard, Durov a nié ces informations via une déclaration dans le journal Vedomosti. « Nous enquêtons sur qui est derrière ce faux enregistrement depuis plusieurs semaines. »

Quant à la citoyenneté de Saint-Kitts-et-Nevis, un petit État insulaire des Caraïbes, elle remonte à 2013. Le passeport a été obtenu alors que Durov lui-même a déclaré qu’il n’y était jamais allé. Mais cela s’est avéré pratique, car cela « vous permet de voyager dans l’UE et au Royaume-Uni sans visa », a déclaré le fondateur de Telegram sur VKontakte.

La citoyenneté dans l’État de Saint-Kitts-et-Nevis a été utile à Durov après avoir émigré de Russie, son pays d’origine. La source proche de Telegram vers laquelle s’est tourné Forbes souligne toutefois qu’en 2018, le passeport russe de Durov avait déjà expiré. En général, il y a du sang froid entre l’entrepreneur et sa patrie. « Pavel ne va pas en Russie et n’a pas détenu d’actifs dans ce pays depuis huit ans. Telegram n’a pas de bureaux ou d’employés en Russie et le nombre d’utilisateurs russes ne dépasse pas 8% « , a déclaré la source. En avril 2022, Durov lui-même a demandé à Forbes de ne pas l’appeler un » milliardaire « russe ». ans et ne reviendra pas », a déclaré l’un de ses représentants. Comme lui, d’autres magnats russes, tels que Playrix Igor, Dmitry Bukhman et Yuri Milner, ont fait une demande similaire. Cependant, à ce jour, Durov est l’un des 88 plus riches Russes dans le pays, prenant la troisième place du classement.