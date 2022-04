TSMC reconnaît qu’investir dans l’industrie américaine des puces est un gaspillage d’argent

Ces dernières années, les nouvelles sur l’industrie des puces ont acquis une plus grande notoriété, en grande partie en raison de la pénurie de composants causée par la pandémie de COVID-19, où les gens ont pris davantage conscience de l’importance de ce secteur.

Mais il y a maintenant une information curieuse, car selon le géant TSMC, le plus grand fabricant de semi-conducteurs au monde, investir dans l’industrie américaine des puces est un gaspillage d’argent.

Investir dans des puces américaines est un gaspillage d’argent, selon TSMC

Selon les informations, le fondateur de TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), Morris Chang, a accordé une interview récente dans laquelle il reconnaît essentiellement que la tentative américaine d’augmenter sa production de puces sera « un exercice futile et coûteux ».

L’avis de l’exécutif du géant taïwanais est dû à une combinaison de facteurs, tels que la pénurie sévère et accentuée de talents dans le secteur manufacturier, ainsi que les coûts de fabrication des puces plus élevés aux États-Unis qu’à Taïwan. Morris dit même que cette production serait 50% plus chère.

D’autre part, l’exécutif reconnaît que l’offre de talents en design aux États-Unis est la meilleure au monde. Et c’est bien que « Taïwan a très peu de talent en design et TSMC n’en a pas du tout. Mais pour développer et développer une industrie de fabrication de puces prospère, les États-Unis devraient faire face à leur propre grave pénurie de talents dans la fabrication.« . Morris explique en outre que :

Les coûts de fabrication aux États-Unis sont tout simplement prohibitifs, et TSMC a les données pour le prouver grâce à 25 ans de fabrication dans son usine de l’Oregon. L’usine est rentable, mais les plans d’expansion ont pratiquement été abandonnés. Nous étions extrêmement naïfs de nous attendre à des coûts comparables, mais fabriquer des puces aux États-Unis coûte 50 % plus cher qu’à Taïwan.

Le PDG de la géante taïwanaise affirme toutefois que la production aux États-Unis va augmenter, même si ce n’est qu’un peu. Mais croyez que « il y aura une énorme augmentation du coût unitaire et il sera difficile pour les États-Unis d’être compétitifs au niveau international« .