Le procès des investisseurs d’Activision Blizzard rejeté par un juge pour manque de faits

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Activision Blizzard a un procès de moins à traiter après qu’un juge du tribunal de district américain a rejeté une affaire intentée contre la société par un groupe d’investisseurs. Cependant, le soulagement pourrait être de courte durée car les plaignants peuvent déposer une autre plainte dans les 30 jours.

À la suite d’une enquête de deux ans, le Département californien de l’emploi et du logement équitables (DFEH) a ouvert une action en justice contre Activision Blizzard à l’été 2021 pour avoir affirmé qu’il avait favorisé une culture de « frat boy » où le harcèlement et la discrimination sévissaient. Cela a conduit le président de la société et plusieurs designers à quitter l’entreprise, et des jeux Activision tels que Call of Duty et Overwatch ont perdu des parrainages au milieu de la mauvaise publicité.

Les révélations ont conduit au lancement d’un autre procès contre Activision Blizzard, celui-ci par un groupe d’investisseurs qui ont affirmé qu’entre le 4 août 2016 et le 27 juillet 2021, « les acheteurs des titres d’Activision Blizzard » avaient été induits en erreur car la société n’a jamais révélé les enquêtes en cours sur sa culture d’entreprise.

Je sais qu’il se passe *beaucoup* de choses aujourd’hui, mais je suis sur Blizzard Way lors du débrayage des employés. L’État de Californie poursuit Activision Blizzard pour un schéma de discrimination salariale / sexuelle et de harcèlement sexuel. Les employés ont trouvé la réponse de l’entreprise au procès « odieuse ». pic.twitter.com/qEx59FiydS – Jon Peltz (@JonnyPeltz) 28 juillet 2021

Mais le juge de district américain Anderson vient d’accéder à la requête en rejet d’Activision, notant que les investisseurs ont offert « une conclusion spéculative sans suffisamment de détails sur la conduite des défendeurs pour soulever une forte inférence de scienter [knowledge of wrongdoing]. »

« Dans la mesure où les plaignants allèguent que les défendeurs devaient savoir que le harcèlement sexuel et la discrimination étaient endémiques en raison de leurs postes respectifs dans l’entreprise, le [first amended complaint] n’établit pas les faits requis pour étayer une telle conclusion », a ajouté le juge.

De plus, le juge Anderson a déclaré que les réclamations des plaignants reposaient trop sur des «faits temporels» qui étaient «insuffisants pour étayer une allégation de fraude en valeurs mobilières». Activision s’est dit « satisfait » de la décision du tribunal.

La porte n’a pas été fermée sur toute autre action. Le groupe peut déposer une autre plainte dans les 30 jours concernant les problèmes mis en évidence dans le licenciement.

La décision intervient juste un mois après qu’un juge a approuvé un règlement de 18 millions de dollars qu’Activision Blizzard a conclu avec la Commission américaine pour l’égalité des chances dans l’emploi (EEOC) l’année dernière dans une affaire distincte de celle déposée par le DFEH, qui est toujours pendante. Mais la société a été frappée par une autre poursuite pour harcèlement sexuel quelques jours avant que le règlement ne soit officialisé.