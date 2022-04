Comment devenir Data Engineer Azure (examen et exercices pratiques Microsoft DP-203)

Azure Data Engineer est le profil de carrière le plus gratifiant auquel on puisse prétendre. Les personnes dotées des compétences nécessaires pour devenir Azure Data Engineers sont toujours recherchées par les organisations informatiques du monde entier. Les ingénieurs en données Azure font partie des professionnels les mieux payés dans les entreprises de logiciels, et la tendance du marché montre qu’ils reçoivent immédiatement de gros salaires. Cependant, il est inquiétant pour les débutants de commencer en tant qu’ingénieurs de données Azure. Boostez votre carrière en obtenant la certification, c’est-à-dire la certification Microsoft Azure Data Engineer. Pour obtenir cette certification, les candidats doivent passer l’examen DP-203.

Qui devrait opter pour l’examen Microsoft DP-203 ?

Le public principal de cet examen de certification est constitué d’architectes de données, de professionnels des données et de professionnels de la veille stratégique qui souhaitent se familiariser avec l’ingénierie des données et élaborer des solutions analytiques en utilisant les technologies de plateforme de données qui existent sur Microsoft Azure.

Le public secondaire de cet examen est constitué d’analystes de données et de scientifiques des données qui travaillent avec des solutions analytiques construites sur Microsoft Azure.

Pourquoi opter pour la certification Microsoft DP-203 ?

La plupart des organisations informatiques produisent chaque jour une quantité considérable de données brutes, ce qui nécessite la création d’une équipe technique compétente pour intégrer, transformer et consolider les données provenant de multiples systèmes de données structurés et non structurés dans des structures appropriées pour générer des solutions analytiques.

Par conséquent, il existe une inégalité substantielle entre le besoin et l’offre d’ingénieurs en données. Comme l’indiquent différentes enquêtes, le revenu moyen d’un ingénieur en données est de 116 591 dollars par an, soit plus que la moyenne de 44 564 dollars. Pour cette raison, un ingénieur en données gagne 261 % de plus que le salaire moyen.

Étapes à suivre pour la préparation de l’examen Data Engineering on Microsoft Azure DP-203

Vous trouverez ci-dessous la liste des étapes à suivre pour obtenir un score élevé à l’examen de certification DP-203.

1. Visitez la page Web officielle de Microsoft

La première étape de votre préparation à l’examen de certification Data Engineering on Microsoft Azure DP-203 est de visiter la page Web officielle. Cette page offre toutes les informations essentielles sur l’examen.

Les candidats à l’examen doivent toujours comprendre l’importance de la page Web officielle en tant que référence pour des informations utiles sur l’examen. Comprendre les informations sur l’examen DP-203, telles que la durée, les frais d’inscription et les langues de l’examen, peut aider les candidats à se préparer en conséquence.

Un état d’esprit de base sur les examens joue un rôle essentiel dans la définition du succès d’un candidat. En outre, les informations sur les compétences évaluées dans l’examen sont disponibles sur la page web officielle de l’examen DP-203. La page officielle de certification est la plateforme la plus fiable pour trouver des informations essentielles sur les ressources d’apprentissage pertinentes.

2. Comprendre les sujets du syllabus DP-203

L’étape suivante du guide de préparation à l’examen Microsoft DP-203 est l’examen des objectifs de l’examen. Les sujets du programme de l’examen DP-203 sont des outils essentiels pour anticiper les questions auxquelles vous pouvez vous attendre dans l’examen réel. Étudiez en détail les sujets du syllabus de l’examen Microsoft DP-203 et leurs sous-thèmes.

Vous devez également trouver le poids réel de chaque domaine dans l’examen DP-203. Vous pourrez ainsi élaborer un plan de préparation qui se concentre sur les sujets les plus importants du syllabus. La compréhension des sujets du syllabus DP-203 vous aidera également à donner le bon chemin à votre préparation à l’examen.

3. Inscrivez-vous au cours de formation officiel ou faites-vous accompagner

L’étape cruciale suivante de votre préparation à l’examen de certification DP-203 doit être le cours de formation officiel de Microsoft. Vous pouvez également suivre des cours de formation dirigés par un instructeur ou en ligne sur le site officiel de Microsoft. Vous devez déterminer votre style d’apprentissage pour choisir le bon cours.

Vous pouvez également être accompagné tout au long du processus permettant d’obtenir cette certification et pour cela, il faut s’inscrire à une formation de data engineering. Celle-ci vous permettra de :

Maîtrisez Microsoft Azure

Décrochez une certification officielle de Microsoft

Déployez des modèles de Machine Learning

4. Passez les examens pratiques Microsoft DP-203

La dernière étape, mais aussi la plus importante, de ce guide de préparation à l’examen DP-203 concerne les tests pratiques. De nombreux prestataires de formation à la certification en ligne proposent des examens pratiques DP-203. Les tests pratiques sont un excellent moyen de soutenir votre préparation à l’examen DP-200.

En quoi les examens blancs DP-203 sont-ils utiles pour obtenir un score élevé ?

Tout d’abord, les examens pratiques DP-203 donnent un aperçu clair du type de questions auxquelles les candidats peuvent s’attendre dans l’examen réel. De plus, les candidats peuvent suivre leurs résultats et développer de nouvelles compétences et techniques de gestion du temps pendant l’examen réel.

Plus important encore, les examens pratiques DP-203 offrent une impression complète de l’état de préparation du candidat. L’évaluation approfondie des performances du candidat lors des examens blancs et les résultats obtenus constituent une aide précieuse. L’avantage le plus important des examens blancs est d’identifier les points forts et les points faibles du candidat.

Les examens blancs DP-203 d’Edusum.com constituent un moyen unique d’évaluer votre degré de préparation à l’examen final. Ces tests pratiques sont également essentiels pour vous permettre de gérer votre temps. Les tests pratiques de Microsoft sur edusum.com sont conçus pour vous aider à vous familiariser avec l’environnement de l’examen.

DP-203 une porte vers un poste estimé et enrichissant

L’examen DP-203 déverrouille la porte d’une carrière en tant qu’ingénieur de données Azure. Ainsi, il est inévitable pour de nombreux candidats de postuler pour un tel poste estimé et enrichissant. La conclusion est que la préparation à l’examen Microsoft DP-203 est facile avec les conseils appropriés.

Cependant, les candidats doivent toujours se concentrer sur l’importance des ressources d’apprentissage fiables et authentiques, telles que les cours en ligne et les tests pratiques. Les candidats doivent toujours rechercher des prestataires de formation fiables, capables de s’adapter à leur style d’apprentissage et à leur convenance. Vérifiez également votre niveau de préparation à l’aide des examens pratiques DP-203 ; vous serez ainsi suffisamment confiant pour réussir l’examen du premier coup.