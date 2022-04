Instagram veut que vous arrêtiez de publier des vidéos TikTok sur Reels

Si vous utilisez Instagram, vous avez certainement déjà exploré les vidéos de la fonctionnalité Reels que propose le réseau social Meta de l’entreprise. Et là, une grande partie du contenu partagé provient de la populaire plateforme chinoise TikTok.

Cependant, le réseau social de la société de Mark Zuckerberg souhaite que les utilisateurs publient plus de contenu original et, de cette manière, demande désormais aux gens d’arrêter de partager des vidéos TikTok sur Instagram Reels. Pour encourager ce changement, la plateforme accordera plus de crédit aux publications originales.

Instagram veut que vous arrêtiez de partager des vidéos TikTok sur Reels

Instagram procède à plusieurs changements dans le but de se concentrer de plus en plus sur le créateur. Et selon Adam Mosseti, propriétaire de ce réseau social, ces changements visent à « veiller à ce que le crédit revienne à ceux qui le méritent« .

En bref, les changements se résument à trois aspects : les balises de produits sont désormais accessibles à tous, vous pouvez donc taguer un produit dans un article donné ; l’utilisateur peut attribuer une catégorie comme « Photographe » ou « Rappeur » afin qu’elle apparaisse chaque fois qu’elle est taguée dans un message ; Enfin, Instagram commencera à promouvoir plus largement les contenus originaux publiés sur la plateforme.

Selon Mosséti :

si [o utilizador] crée quelque chose à partir de zéro, vous devriez obtenir plus de crédit que si vous partagez quelque chose que vous avez trouvé de quelqu’un d’autre. Nous essaierons de faire plus pour valoriser davantage le contenu original, notamment par rapport au contenu republié.

Fondamentalement, ce qu’Instagram veut, c’est que les utilisateurs publient plus de contenu original et « obstruent » moins le réseau social avec du matériel provenant d’autres sources, telles que TikTok.

Avez-vous partagé des TikToks sur Instagram Reels ?