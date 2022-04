WhatsApp peut-il devenir payant ? Oui, mais pas pour tous les utilisateurs

Meta a des plans très bien définis pour WhatsApp. Même s’il s’agit de l’application de communication la plus utilisée sur Internet, elle souhaite qu’elle continue de croître et de gagner encore plus d’utilisateurs. Pour cela, il a préparé des nouvelles et maintenant il en aura une qui ne plaira peut-être pas à tout le monde.

Dans les plans du propriétaire de Facebook, il y a la création d’un forfait payant pour accéder à de nouvelles fonctionnalités, mais ce ne sera pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde et tout le monde ne devra pas accepter de payer pour pouvoir utiliser WhatsApp.

Meta veut aussi un WhatsApp payant

Ce n’est encore qu’une idée, mais elle commence déjà à prendre forme au sein de WhatsApp. Le service de messagerie Meta a dans les tests, apparemment internes, une nouveauté qui ne plaira pas à tous les utilisateurs. En espérant avoir bientôt un forfait payant et abordable.

En fait, ce plan ne semble pas être destiné à l’utilisateur commun, et il ne sera certainement pas obligatoire. Il se concentrera sur l’aspect dédié aux entreprises, WhatsApp Business et sera utilisé pour donner accès à certaines fonctionnalités supplémentaires que toutes les entreprises n’utiliseront pas.

Uniquement accessible sur WhatsApp Business

Découverte par le site WABetaInfo, cette nouveauté semble être associée à une nouvelle interface de l’application elle-même. Dans ce nouvel espace, WhatsApp promet qu’il sera possible à plusieurs personnes d’une entreprise de discuter avec un client via WhatsApp Business.

Un exemple de supplément que ce plan d’abonnement apportera est la possibilité d’ajouter encore plus d’appareils à un compte WhatsApp. Actuellement, il n’est possible d’avoir que 4 appareils fonctionnant simultanément dans un compte de service de messagerie Meta. À l’avenir, et avec le plan payant, ce nombre passera à 10.

Mélanger avec des fonctionnalités gratuites

Quelque chose qui semble être une certitude, c’est qu’il s’agira d’un plan facultatif et sans obligation. WhatsApp Business proposera un ensemble de fonctionnalités gratuites, avec tous les extras ajoutés à ce forfait payant et dédiés à ces entreprises.

Pour l’instant, on n’en sait pas beaucoup plus que ce qui est présenté. Il n’y a aucun montant à payer, aucune date de sortie et aucune idée s’il s’agira d’un forfait mensuel ou annuel. Fait intéressant, il s’agit d’un retour aux sources. Avant que Facebook ne rachète WhatsApp, ce service facturait symboliquement 99 centimes après la première année gratuite, qui a ensuite disparu.