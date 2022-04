Étonnamment, Apple est le plus gros importateur de déodorants au monde

Oui, il a été surpris par le titre. Non, le déodorant n’est pas vraiment technologique. Cependant, il pourrait faire partie de l’offre de produits de la plus grande entreprise technologique au monde. Peut-être a-t-il été submergé par de nombreuses questions, après tout, Apple et déodorant, quelle est la relation ?

Selon une découverte, les produits Apple sont emballés avec un certain parfum. Les données du portail ImportYeti, dédié aux valeurs d’importation, prouvent que l’entreprise de Cupertino achète en fait beaucoup de ce produit.

Déodorant Apple

L’une des curiosités que le marché d’Apple a montré au monde était la qualité de l’emballage qui transportait les appareils de l’entreprise. Le célèbre déballagesce que tout le monde a déjà fait, des canaux technologiques aux segments les plus étranges d’Internet, a remarqué qu’il y avait quelque chose de différent.

L’épisode du 29 mars du podcast UnderUnderstood, mettant en vedette deux anciens employés d’iFixit, plonge dans la théorie selon laquelle les produits Apple sont emballés avec un parfum à l’intérieur. L’idée était de comprendre si cette nouvelle odeur caractéristique que dégagent les produits Apple était quelque chose de délibéré.

C’est tellement impressionnant que cette nouvelle politique transforme la plus grande entreprise technologique du monde en le plus grand importateur de déodorants et de parfums de la planète.

Les données trouvées sur le portail gratuit ImportYeti, qui est un service web qui regroupe des entreprises qui importent des produits du monde entier, donnent un véritable cachet à cette étrange information. Ce service classe les entreprises en fonction de leurs fournisseurs, du volume des transactions, du secteur et du pays, entre autres variables.

L’onglet où nous pouvons voir Apple montre un certain nombre des résultats les plus frappants.

Apple utilise des déodorants dans ses étuis pour appareils

Selon les informations partagées sur le Podcast, des achats du matériel technologique le plus varié ont été constatés, tels que des ensembles d’écouteurs avec microphone, des piles au lithium, des appareils téléphoniques, des éléments électriques et d’autres composants électroniques. Il y a aussi des machines et du matériel informatique. Eh bien, jusqu’à présent, rien de spécial ou de ce à quoi on pourrait s’attendre dans une entreprise d’électronique grand public.

Samsung, en fait, a des réfrigérateurs, des lave-vaisselle, des équipements industriels, des pièces automobiles et de l’électronique grand public, entre autres éléments, normaux dans son enregistrement, comme on peut s’y attendre.

Cependant, dans le cas d’Apple, ce qui ressort le plus est un article appelé « Déodorants personnels, huiles essentielles et autres parfums ». Bien sûr, ce n’est pas une session que l’on s’attendrait à trouver quand on parle d’Apple. Mais cela ne s’arrête pas là.

En creusant un peu plus, nous voyons comment Apple est le plus grand importateur de parfums au monde avec 1 569 expéditions depuis 2015. Près du double de celle de la deuxième société, Royal Caribbean Cruises (une compagnie de voyages de croisière).

Immédiatement, les hôtes de UnderUnderstand demandent pourquoi Apple est le plus grand importateur de parfums au monde. Dans les sondages, les participants trouvent une réponse sur Quora donnée par Samad Siddiqui, qui dans son profil LinkedIn indique qu’il a travaillé chez Apple pendant plus de dix ans, une grande partie de cette période en tant que Genius.

Oui. Il y a des ingénieurs qui développent le parfum que l’utilisateur ressent lorsqu’il ouvre la boîte d’un produit Apple. C’est une essence complexe avec des éléments très différents et complexes.

Dit Samad Siddiqui.

Siddiqui élabore davantage dans une autre réponse de Quora, où il indique plutôt que les produits, les magasins comme source de ce parfum distinctif :

Les magasins Apple n’ont pas de parfum spécifique, mais l’emballage du produit en a un. Pensez à toutes les boîtes de produits Apple qui sont ouvertes chaque jour dans chaque Apple Store. Ce parfum est une combinaison complexe de trois ou quatre parfums différents… c’est le nouveau parfum du produit Apple. Il pénètre dans le magasin et se mêle parfois à l’odeur du bois dans les magasins. C’est très distinctif. Je ne l’ai jamais senti ailleurs.

Ainsi, selon ces informations, il n’y a pas de parfum que les employés d’Apple répandent tous les matins dans leurs magasins. C’est un parfum créé pour l’emballage, délibérément, afin que l’utilisateur puisse le sentir lorsqu’il ouvre la boîte. Du coup, les Apple Stores ont ce parfum.