YouTuber perd sa licence de pilote après que la FAA affirme qu’il a intentionnellement écrasé son avion

TL;DR : Les responsables de la Federal Aviation Administration (FAA) ont révoqué jeudi la licence de pilote du YouTuber Trevor Jacob. La FAA a accusé l’ancien snowboardeur olympique d’avoir intentionnellement écrasé son avion dans la forêt nationale de Los Padres en Californie. La sanction intervient après une enquête de plusieurs mois sur l’accident de novembre dernier.

L’administration a contacté Jacob par courrier postal le 11 avril, déclarant que son enquête avait révélé qu’il pilotait son avion d’une « manière imprudente ou imprudente de manière à mettre en danger la vie ou les biens d’autrui ». Le New York Times note que les responsables ont souligné plusieurs facteurs les portant à croire que Jacob avait organisé la cascade. Par exemple, il n’a jamais tenté de contacter le contrôle de la circulation aérienne sur les canaux d’urgence et portait déjà son parachute avant que le moteur ne cale.

La lettre de la FAA exigeait également qu’il rende sa licence de pilote. Jacob a affirmé qu’il n’avait aucune connaissance de la lettre de la FAA. Son avocat lui a conseillé de s’abstenir de tout autre commentaire.

« La vérité sur cette situation sortira avec le temps, et j’en resterai là », a-t-il déclaré.

La révocation de la FAA est entrée en vigueur le 11 avril. On ne sait pas si Jacob s’est conformé et a rendu sa licence. Ne pas le faire pourrait entraîner des poursuites judiciaires et des amendes pouvant aller jusqu’à 1 644 $ par jour jusqu’à ce qu’il le remette.

Selon le récit documenté de Jacob (ci-dessus), qu’il a publié sur YouTube, il se dirigeait vers Mammoth, en Californie, lorsque son biplace Taylorcraft de 1940 a mal fonctionné, perdant de la puissance au moteur. L’avion se trouvait au-dessus d’un terrain montagneux accidenté sans endroit pour effectuer un atterrissage d’urgence en toute sécurité lorsque l’hélice s’est coupée. Jacob affirme qu’il a toujours volé avec un parachute et a décidé que sa seule option était de renflouer.

L’avion est tombé dans des broussailles et des arbres sur le flanc de la montagne, détruisant l’avion mais pas grand-chose d’autre. Peu de temps après, Jacob a atterri au milieu d’épaisses ronces mortes non loin de son avion, souffrant de coupures et d’égratignures mineures.

Après avoir marché jusqu’à son avion pour évaluer les dégâts, il a commencé à descendre la montagne sans eau, documentant la descente toutes les 45 minutes à une heure. Jacob affirme qu’il a marché pendant environ cinq heures avant de « perdre espoir » et d’être prêt à abandonner. Cependant, entendre une vache au loin a renouvelé son énergie mais pas sa soif.

Au crépuscule, Jacob a commencé à ressentir les effets de la déshydratation mais a continué à marcher le long d’un lit de rivière asséché. Il a finalement trouvé un petit ruisseau juste à la tombée de la nuit. Peu de temps après avoir étanché sa soif, il a entendu une voiture et a fait signe à deux fermiers qui ont pu le mettre en sécurité.

Que son histoire et sa vidéo soient réelles ou simplement une cascade pour obtenir des vues sur YouTube, c’est à lui de prouver à la FAA. Cela semble être beaucoup à abandonner et à endurer juste pour plus de popularité sur Internet. Cependant, les gens ont fait des choses bien plus stupides juste pour obtenir des vues sur YouTube.