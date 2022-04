Android a perdu 8% de sa part de marché, en grande partie au profit de l’iPhone d’Apple

Comme dans d’autres segments, dans le monde technologique, il existe également de nombreuses rivalités, certaines plus saines que d’autres. Et il existe des exemples où la concurrence est déjà chronique, comme c’est le cas avec les smartphones Android et iPhone.

Et selon les dernières informations, en cinq ans, le système d’exploitation mobile de Google a perdu 8 % de sa part de marché, et l’essentiel au profit de l’iPhone d’Apple.

Android perd 8% de part de marché, en partie au profit de l’iPhone

Selon les données d’un nouveau rapport de la société StockApps, le système d’exploitation mobile Android a perdu 8 % de sa part de marché, en grande partie pour rivaliser avec l’iPhone d’Apple. Les détails indiquent que la puissance du système de Google a chuté au cours des cinq dernières années, et en 2018, il détenait 77,32 % du marché et en janvier 2022, ce pourcentage n’était déjà « que » de 69,74 %. En conséquence, le système d’exploitation mobile le plus populaire au monde a ainsi perdu au total 7,58 % de sa part de marché.

En revanche, en ce qui concerne l’iPhone iOS d’Apple, ce système a vu sa part passer de 19,4% à 25,49%, soit une augmentation de 6,09%. Une grande partie de la perte d’Android est allée aux gains d’iOS. Comme on pouvait s’y attendre, si nous combinons les deux systèmes d’exploitation mobiles, nous avons pratiquement tout le domaine de ce marché.

Selon le rapport, actuellement 7 smartphones sur 10 sont sous Android, tandis que 2 des 3 restants sont susceptibles d’être équipés d’iOS. À son tour, le smartphone restant aura intégré un autre système d’exploitation mobile d’une autre marque moins expressive de ce segment.

Le rapport indique également que, bien qu’Android soit utilisé dans la plupart des pays, iOS continue de s’exprimer davantage sur le marché nord-américain. Dans les régions d’Asie et d’Amérique du Sud, le système de Google est installé sur 81 % et 90 % des appareils, tandis qu’iOS est installé sur 18 % et 10 %, respectivement. Dans ces endroits, moins de 1 % des smartphones disposent d’un autre système d’exploitation mobile.

En Amérique du Nord et en Océanie, iOS détient 54 % des parts de marché sur les deux marchés, Android près de 45 % et le reste moins de 1 %. En Afrique, Android est présent dans 84 % des téléphones, tandis qu’iOS en détient 14 % et les systèmes restants environ 2 %. En Europe, le système Google se retrouve dans 69,3% des smartphones contre 30% des iPhones.

Participez à notre numéro de cette semaine :