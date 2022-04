Twitter : comment supprimer tous vos tweets d’un coup

Joué pour le mauvais parti pendant cinq ans, insulté le président des États-Unis à plusieurs reprises de manière générale – qui a ensuite été suivi d’une élection complètement différente – ou tweeté de nombreux selfies du pub dans une phase difficile de votre vie… Là Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles vous avez beaucoup ou souhaitez supprimer tous vos tweets par la suite. Malheureusement, les applications Twitter pour Android, iOS et desktop n’offrent pas la possibilité de supprimer facilement, rapidement et définitivement tous les tweets que vous avez écrits et envoyés.

Sur Twitter lui-même, la procédure serait de parcourir les tweets par tweet et de les supprimer un par un. Mais comme cela prend du temps et est épuisant, nous recommandons un outil automatisé. Le bon outil dépend de votre objectif exact.

Supprimer tous les tweets sans exception

Si vous souhaitez supprimer tous vos tweets en une seule fois, nous vous recommandons le TweetDelete gratuit, que vous appelez dans votre navigateur. Le service provient du fournisseur de cloud privé Memset.

Sur la page d’accueil de TweetDelete, connectez-vous avec votre compte Twitter, puis accordez à l’application les autorisations d’accès à votre compte et à vos tweets.

TweetDelete a besoin de beaucoup de hits – mais le fournisseur est sérieux.

Vous verrez maintenant un masque dans lequel vous pouvez vérifier le compte activé et avoir diverses options de réglage.

Vous pouvez choisir de supprimer tous les tweets ou seulement ceux d’une période spécifique. Si vous avez affaire à des déclarations spécifiques que vous souhaitez supprimer, vous définissez des mots et des phrases. Enfin, vous pouvez spécifier si la suppression doit avoir lieu une fois (ce que nous recommandons) ou tous les quelques jours.

Vous pouvez toujours affiner l’application.

Cochez la case que vous acceptez les termes et conditions et appuyez sur « Supprimer mes tweets! ». Maintenant, il faudra un certain temps pour arriver en haut de la file d’attente et regarder TweetDelete supprimer les messages.

Supprimer les tweets un par un

Ce n’est pas aussi rapide avec « Supprimer plusieurs tweets ». L’application charge un maximum de 50 tweets dans le flux par ordre décroissant. Vous pouvez donc répéter si vous voulez vraiment envoyer les messages à Orkus – ou plutôt les conserver.

Bien sûr, « Supprimer plusieurs tweets » a besoin d’autorisations pour pouvoir supprimer les tweets.

Connectez-vous avec votre compte Twitter et accordez les autorisations requises à l’application de navigateur. Vous pouvez maintenant voir les 50 derniers tweets du flux, que vous pouvez sélectionner individuellement ou tous en même temps dans la partie inférieure de la fenêtre et les supprimer en cliquant sur « Supprimer définitivement les Tweets ».

Les options de réglage sont en fait inexistantes, mais l’application vous oblige à faire défiler à nouveau les messages. C’est bien si vous voulez en garder une partie.

Les services que vous utilisez dépendent de vos préférences. Nous avons essayé les deux et dans l’état actuel des choses (début avril 2022), nous pouvons les recommander sans hésitation.