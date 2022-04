États-Unis : la destruction des satellites de missiles terrestres doit cesser

La Chine, la Russie, l’Inde et les États-Unis ont utilisé des missiles pour détruire leurs propres satellites en orbite. Comme le processus est dangereux et imprévisible, ces superpuissances échangent occasionnellement des accusations alléguant les dangers potentiels de cette activité militaire. Maintenant, selon ABC News, Washington a annoncé qu’il ne procéderait plus à des tests de missiles anti-satellites et a exhorté les autres pays à emboîter le pas.

Le vice-président Kamala Harris a annoncé lundi soir que l’administration Biden s’était elle-même imposée une interdiction des essais de missiles anti-satellites.

Les États-Unis ont identifié et surveillé plus de 1 600 débris que la Russie a créés lorsqu’elle a utilisé un missile pour détruire un satellite en novembre et plus de 2 800 que la Chine a générés lorsqu’elle a effectué son propre test en 2007, a déclaré Harris. Le test de missile anti-satellite à ascension directe de la Russie a créé un champ de débris qui menaçait la Station spatiale internationale.

Ces débris présentent un risque pour la sécurité de nos astronautes, de nos satellites et de notre présence commerciale croissante. Un débris spatial de la taille d’un ballon de basket, voyageant à des milliers de kilomètres à l’heure, détruirait un satellite. Même un morceau de débris aussi petit qu’un grain de sable peut causer de graves dommages.

Dit Kamala Harris à la base de la Force spatiale de Vandenberg.

Les pays mentionnés ci-dessus sont les seuls membres exclusifs du club qui ont démontré leur capacité à détruire des cibles dans l’espace avec des armes anti-satellites (ASAT).

Selon un rapport du renseignement américain, cette capacité pourrait être utilisée dans un scénario de guerre pour « aveugler l’ennemi » en détruisant ses satellites espions, mais elle pourrait aussi exacerber le problème des débris spatiaux, si présent que même le secteur privé veut collaborer à son contrôle.

Les États-Unis donnent le ton pour la fin des tests de destruction

Le vice-président américain a mentionné que le projet d’abandonner les tests anti-satellites est venu après les actions de la Russie l’année dernière. Précisément le 15 novembre, Moscou a donné son feu vert pour détruire un ancien satellite de l’ère soviétique avec un missile, une manœuvre condamnée par les États-Unis, qui ont assuré que les ordures resteraient une menace « pendant des années ».

Le Kremlin, pour sa part, a reconnu la chute et a déclaré que les fragments ne présentaient aucun danger.

La vérité est qu’après la destruction par un missile du satellite russe, des alarmes se sont déclenchées sur la Station spatiale internationale. À ce moment-là, l’ISS a entamé sa procédure d’urgence, qui comprenait l’interruption momentanée des opérations scientifiques avec les astronautes, la fermeture des écoutilles et le logement de l’équipage.

Selon le US Space Command, l’épave constitue également un danger pour la station spatiale chinoise de Tiangong.

Il convient de noter que la nouvelle position américaine sur les tests anti-satellite intervient au milieu de la guerre en Ukraine. Cela pourrait être utilisé par Washington comme un moyen de démontrer sa vertu de signalisation envers la Chine et la Russie – après tout, ils n’ont pas abattu un satellite avec des missiles depuis 14 ans.

Les États-Unis ont effectué leur dernier test ASAT en 2008. Comme l’a rapporté CNN, la mission consistait à abattre un satellite espion qui a échoué quelques heures après son lancement à bord d’une fusée Delta II. Un missile a été tiré du destroyer USS Lake dans l’océan Pacifique. « L’épave commencera immédiatement à rentrer dans l’atmosphère terrestre », a déclaré le ministère de la Défense à l’époque. Fait intéressant, la Chine avait détruit un satellite météorologique en 2007.

L’Inde, qui avait commencé à travailler sur son programme ASAT peu de temps après le test chinois de 2007, a démontré qu’elle avait la capacité d’abattre des satellites en 2019 avec sa « Mission Shakti », selon le NYT. A utilisé un missile anti-balistique modifié pour détruire un satellite en orbite à une altitude de 283 km.

L’Inde devient une puissance spatiale.

A déclaré le Premier ministre Narendra Modi après le test réussi. Les décombres ont également suscité des inquiétudes internationales.